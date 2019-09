Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

La liga Senior de Catriel activa una nueva fecha del clausura, donde actualmente lidera Esfuerzo Propio con 18 unidades, seguidos por Hernández, B° Santa Cruz, ambos con 11 puntos en la general. Mientras la Comisión ya programó la fecha 7° para el próximo domingo a disputarse eb Catriel, como siempre en la cancha de Veteranos de “el pozón”.

PROXIMA FECHA la 7ma a jugarse el domingo 29 de septiembre a partir de las 10 ha en el predio de Veteranos .es la siguiente:

1 – B. ESFUERZO PROPIO VS JOAQUIN V. GONZALEZ.

2 – MEDANITO VS AMUKAN

3 – B. SANTA CRUZ VS AUTOMOTORES ALEM .

4 – TECCONT SERVICIOS VS TRANSPORTES HERNANDEZ.

5 – ORGANIZACION SILVERO VS GASME S.R.L.

6 – LAS DOS D. VS BARRIO 400 VIVIENDAS

LIBRE : LA UNION .

TABLA DE POSICIONES

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 18 PUNTOS

2 – TRANSPORTE HERNANDEZ 11 PUNTOS

3 – BARRIO SANTA CRUZ 11 PUNTOS

4 – ORGANIZACION SILVERO 10 PUNTOS

5 – AMUKAN 10 PUNTOS

6 – TECCONT SERVICIOS 9 PUNTOS

7 – MEDANITO 9 PUNTOS

8 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

9 – GASME S.R.L. 6 PUNTOS

10- BARRIO 400 VIVIENDAS 5 PUNTOS

11- LAS DOS D .. 4 PUNTOS

12- LA UNION 3 PUNTOS

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 0 PUNTOS

TABLA DE GOLEADORES

Miguel Sanchez O.Silvero 7 goles

Pablo Zalazar B.Esf. Propio 5 goles

Daniel Alarcon T.Hernandez 5 goles

