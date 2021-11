Los “Gladiadores” de Catriel en Tenis de Mesa compiten en Mendoza

Desde el 5 al 7 de Noviembre en el Polideportivo de Alvear Mendoza, se disputará el Gran Prix Nacional denominado Héctor Conselmo”, dicho torneo nacional es de suma importancia ya que reparte puntos para el Ránking Nacional.

La exitosa Escuela Municipal de Catriel estará representada por 3 jugadores:

IGNACIO SERRA: participará en 3 categorías, Sub 11, Sub 13 y debutará en Mayores, actualmente Ignacio se encuentra 2do en Sub 11 y 20 en Sub 13.

SANTIAGO SERRA: participará en 3 categorías Sub 15, Sub 19 y debutara en Mayores, actualmente Santiago se encuentra 8vo en Sub 15, 94 en Sub 19.

MANU PEREYRA: sponsoreada por la Empresa Vista Oil & Gas, participará en 3 categorías Sub 15, Sub 19 y Mayores, actualmente Manu se encuentra 1ra en Sub 15, 6ta en Sub 19 y 2da en Mayores.

Tobías Pereyra quien actualmente se encuentra ránkiado 10mo en Sub 15, 40 en Sub 19 y 79 en Mayores del Ránking Nacional, decidió bajarse del Torneo por motivos personales.

Todos estos deportistas serán acompañados por el Coach Municipal y Nacional Cristián Pereyra.