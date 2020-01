Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Según confirmaron desde la comisaría local, la menor estaba en el domicilio de una vecina. Se encuentra en buen estado de salud.

Había trascendido que la joven había dejado una nota que viajaría a Cutral Có, donde también era buscada.

EL PEDIDO DE PARADERO

Falta de su hogar desde la mañana de este domingo, MARANGEL María, de 17 años. Contextura física delgada, estatura 1.55, tez morocha, pelo corto hasta los hombros color negro lacio, ojos color marrón claro.

Según datos aportados por su familia, a las 08.00 habría desayunado en la estación de servicio YPF Centro sito entre Avda. San Martín y Entre Rios.

A partir de ese momento se perdió contacto con la menor. Llevaría consigo, un bolso color rojo tamaño chico c/ ropa y elementos personales, una mochila color azul c/ celeste, vestía remera blanca c/ letras rosadas, pantalón de gabardina color negro, zapatillas deportivas, posiblemente lleve consigo su DNI y dinero en efectivo.

Luego de la denuncia por desaparición de persona por parte de la familia, la policía activa el protocolo correspondiente e inicia la búsqueda, recorriendo Hospital, terminal ómnibus, plazas, bosque YPF, todos los accesos a la ciudad, viviendas de familiares y amigos. Sin obtener resultados de interés por el momento.

