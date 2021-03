“Adopté Catriel como mi ciudad y aquí me adoptaron, no me voy más”, expresó la emprendedora Betty Montoya, quien comenzó vendiendo tortas fritas para paliar la difícil situación económica y hoy junto a su esposo elaboran todo tipo de panificados.

En este día internacional de la mujer “C25N y FM Alas” presentan una historia de lucha, perseverancia y superación. Bety es conocida por su tradicional bicicleta en la que recorre cada rincón de la ciudad, con 40 grados o -2° bajo cero, con lluvia o viento, desafía el clima y los contratiempos para llegar con una sonrisa a cada cliente y entregar pastelitos, facturas, tortas fritas…

La mujer junto a su pareja e hijos llegaron hace 3 años a la ciudad con el desafío de encontrar una salida de San Rafael (Mendoza) y la difícil situación económica. Poder sentar raíces e ir concretando cada uno de los sueños, sobre todo buscando un lugar tranquilo para el crecimiento de sus hijos.

Dos hijos adolescentes están estudiando en Mendoza, en Catriel un nene de 9 años en 4° grado y una beba de 2 años nacida en esta ciudad.

PRIMEROS PASOS

“Comenzamos haciendo solamente tortas fritas, porque no teníamos trabajo, mi marido (Renzo Villagrán) elabora y yo a vender caminando, con una cajita, así fui conociendo a la gente. Después vino una persona (Román) que me regaló una bicicleta con toda la estructura para poner la mercadería.

Empecé a salir en bici, llegaba a más lugares, tengo contacto con la gente permanentemente, pero nunca acepté una moto, porque perdería esa relación con los vecinos.

Fuimos viendo lo generosa que es la gente de Catriel y nos fue ayudando en una cosa u otra, en todo nos dieron una mano. Estamos muy agradecidos con toda la comunidad. En lo personal, me gusta la gente, el contacto, me pone de buen humor esa relación con la gente.

PRODUCTOS

Betty contaba que comenzó el proyecto con tortas fritas, pero le sumaron facturas de todo tipo, sacramentos con jamón y queso, pastelitos, facturas saladas, pre pizzas, pan árabe, pan casero, rosquitos… “lo que nos piden, lo hacemos”.

Una de las claves de este crecimiento se debe a la distribución de tareas con su marido, logrando conformar un equipo donde no solo comparten el trabajo, sino también se han organizado los quehaceres de la casa y cuidado de los niños “la elaboración es toda de mi marido, yo no toco nada, hago la venta y distribución. Nos dividimos las tareas, somos como Batman y Robin”, dice

MICROEMPRENDIMIENTO

Betty destacó el importante apoyo que recibió al poder acceder a un crédito de la Agencia CREAR, “nos dieron una buena ayuda, le agradezco a la Municipalidad de Catriel, gracias a ellos pudimos comprar una cocina industrial, un mesón de trabajo y vamos progresando con lo poquito que tenemos, estamos muy felices”.

PANDEMIA CORONAVIRUS

El 2020 fue uno de los más difíciles para la familia, por las restricciones debido a la aparición del coronavirus. “Al principio tuvimos bastante miedo, con varios días sin salir, después dijimos si me tienen que parar, que me paren, y continuamos. Pero siempre mantuvimos la distancia, fuimos los primeros en incorporar el barbijo, antes que fuera obligatorio, alcohol en gel, todo.

Durante el año bajaron las ventas porque la gente estaba en casa y se dedicaba a elaborar, pero cuando comenzaron abrir los comercios, volvió todo a la normalidad”.

SUEÑO

“Nuestro gran anhelo es tener nuestro propio despacho, instalarlo en Catriel. Mientras tanto seguimos con el contacto diario con la gente, tenemos nuestra clientela fija… les mando un beso a todos, los quiero mucho y ellos también.

Adopté Catriel como mi ciudad y aquí me adoptaron, no me voy más”, concluyó Betty Montoya, emprendedora de Catriel.

Nota:(Miguel Villablanca)

Fotos: (Víctor Suárez)

