Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

La plataforma audiovisual viene recargada este mes, ya desde este viernes 1.

Es noviembre pero en Netflix ya tienen lista una batería de producciones sobre la Navidad, entre ellas bastante película con aroma infumable y una interesante propuesta de Sergio Pablos, el español detrás de Gru, Mi Villano Favorito. He aquí los estrenos de series y películas de este mes:

Atípico (1 de noviembre)

La comedia dramática de Robia Rashid vuelve para contarnos (una vez más) las vidas de los Gardner, una familia marcada por el autismo del hijo mayor. Cuando este quiere más autonomía y descubrir si es capaz de adentrarse en la vida adulta, comienzan los problemas. Adaptarse no es fácil.

he King (1 de noviembre)

Timothée Chalamet se adentra en terreno shakespeariano con esta adaptación libre de las obras de Eduardo IV y Eduardo V. Cuenta también con Robert Pattinson y Joel Edgerton, además de Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, que también es su pareja en la vida real.

Hache (1 de noviembre)

Adriana Ugarte, Javier Rey y Marc Martínez se adentran en la Barcelona de los ochenta para contar una historia sobre la hache de heroína. Un viaje al mundo narco de la mano de Verónica Fernández, una guionista que ha estado en toda clase de series españolas, desde Cuéntame a El Príncipe.

Queer Eye (1 de noviembre)

El equipo de homosexuales, que te tocan el corazón al mismo tiempo que te redecoran la casa y te aconsejan cremas hidratantes, se trasladan a Japón para cambiar vidas.

American Son (1 de noviembre)

Kerry Washington (Scandal) y Steven Pasquale (Rescue Me) protagonizan esta película de thriller sobre un matrimonio preocupado porque su hijo ha desaparecido. El espectador irá uniendo las piezas del rompecabezas al ver la historia contada desde cuatro puntos de vista distintos.

Safari por Navidad (1 de noviembre)

En Netflix ya empiezan a estrenar subproductos para amenizar la Navidad y comienzan con este safari romántico con peor pinta imposibles y que tiene a Rob Lowe (Parks and recreation) y Kristin Davis (Charlotte de Sexo en Nueva York).

The End of the Fucking World (5 de noviembre)

¿Te habías olvidado de esta serie que nos sorprendió en enero de 2018? Los chavales británicos más problemáticos (y comprensibles) vuelven con una segunda temporada tras el traumático desenlace de la primera.

Huevos verdes con jamón (8 de noviembre)

Guy y Sam se embarcan en un viaje ecologista a pesar de las diferencias y terminan compartiendo muchas cosas, entre ellas, un platillo muy particular que le da nombre a esta serie animada. Los personajes tienen las voces de Diane Keaton, Michael Douglas​ e Ilana Glazer, entre otros.

Maradona en Sinaloa (13 de noviembre)

¿Puede Maradona salir de su espiral de excesos? Esta serie documental se adentra en el fenómeno futbolístico que lo había sido todo en Argentina antes de Leo Messi.

Klaus (15 de noviembre)

Sergio Pablos, el madrileño detrás del éxito de Gru, Mi Villano Favorito, produce una película de animación de Navidad para Netflix.

La música del terremoto (15 de noviembre)

Alicia Vikander (La chica danesa) y Riley Keough (The Girlfriend Experience) protagonizan este thriller ambientado en el Japón de 1989. Una extranjera debe enfrentarse a la policía al ser sospechosa del asesinato de su propia amiga, que está desaparecida.

The Toys That Made Us (15 de noviembre)

La serie indaga sobre el origen de los juguetes más emblemáticos de la década del setenta y ochenta. La historia del surgimiento y la caída de millonarias creaciones que marcaron a varias generaciones. La tercera temporada desde el 15 de noviembre.

The Crown (17 de noviembre)

Olivia Colman, Tobias Menzies y Helena Bonham Carter toman el relevo de los personajes principales de The Crown en esta tercera temporada que se adentra en la madurez de la reina Isabel de Inglaterra.

Mortal (21 de noviembre)

Después de Marianne, más terror con aroma francés.

El caballero de Navidad (21 de noviembre)

Después de Cambio de princesa, Vanessa Hudgens protagoniza otra película absurda de Navidad para Netflix. Una joven se encuentra con un caballero del medievo, que aparece por arte de magia en el presente, y se enamoran.

Alta Mar (22 de noviembre)

La serie de Bambú Producciones vuelve con una segunda temporada

El Irlandés (27 de noviembre)

Martin Scorsese desembarca en Netflix con este drama mafioso con un hat-trick infalible: Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci. Casi cuatro horas de cine que ya no se ve en las salas (aunque algunos sí lo habrán hecho ya que El Irlandés estará primero dos semanas en cines).

¿Dónde está mi cuerpo? (29 de noviembre)

Una mano cortada sale de un laboratorio en busca el resto de su cuerpo en París. La película de animación que promete sorprender.

Fuentes: La Vanguardia y Clarín.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...