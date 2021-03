(C25N) Los delincuentes siempre van un paso adelante. Están muy bien informados, se reinventan cada día y buscar artilugios con información actualizada para llegar a los desprevenidos e inocentes víctimas.

Una catarata de reclamos por estafas recae en los bancos locales. Hay familias que han perdido todos sus ahorros a manos de los delincuentes.

Las víctimas reciben llamados de personas que dicen ser de ANSES, AFIP, Mercado Libre, compras de bienes, Estudios Jurídicos, supuestas casas de electrodomésticos que entregan premios, etc

Los llamados son muy convincentes y lamentablemente llevan a las personas engañadas hasta el cajero para completar las operaciones que terminan concretando la estafa.

Esta semana se conoció el caso de toda una familia estafada. Madre, padre e hijos, todos por separados pero bajo una misma historia armada por los estafadores. Les vaciaron sus cajas de ahorro.

En otros casos donde los bancos otorgan préstamos inmediatos, los clientes dan sus coordenadas o números de Tóken y de esa manera los delincuentes se hacen de dinero fácil en el acto y los dueños de las cuentas deben pagar los préstamos por varios meses.

Las últimas estafan se realizaron por productos publicados para la venta en los sitios de compra venta. Los delincuentes están muy atentos a ello y primero llaman interesándose por el producto, entran en confianza, “te vuelvo a llamar”, dicen, demostrando un interés. En la misma jornada o al otro día “lo estuve pensando y realmente me interesa. Haceme precio”, dicen. El vendedor negocia y termina dando su nro de CBU. Hasta ahí todo bien, pero luego llega el otro llamado. “Te quise transferir pero como no tenemos vinculadas las cuentas no me permite. Deberías ir hasta el cajero y pásame unos datos más y lo hacemos”. Es ahí cuando se concreta la estafa, la víctima da sus números privados y a partir de entonces ellos son los que te manejan la cuenta. Se han hecho de créditos, compras por internet, pagos, etc. Y la cuenta queda vacía.

De esta índole, no menos de 10 casos por semana se atienden, sólo en uno de los bancos de la ciudad.

Una operadora local comentó a este medio: “Nosotros vemos como la gente concurre a los cajeros e introduce sus datos privados y cuando vemos eso, los alertamos, pero increíblemente los clientes están convencidos de haber ganado algo o haber hecho un buen negocio. A los pocos días los tenemos haciendo el reclamo. Desde los bancos, nada se puede hacer porque ellos prestaron su consentimiento otorgando sus claves”. Explicó

