Simulan ser de supermercados o tiendas online, pero solamente buscan conseguir datos financieros de las víctimas y continuar su distribución.

Con el objetivo de encontrar usuarios desprevenidos, los ciber delincuentes llaman la atención a través de un falso cupón de regalo como parte de la celebración del aniversario de una empresa de compras Online.

Lo primero que se aprecia es el uso del nombre de la empresa cuya identidad es suplantada como parte del nombre del dominio en la página a la que se invita a ingresar.

En este caso, los responsables detrás de este engaño utilizan el dominio completo como parte de la composición de la página registrada y de esta manera buscan engañar a usuarios desprevenidos que no presten atención a la dirección completa.

Se confirmó la existencia de la campaña ofreciendo cupones gratuitos, pero suplantando la identidad de dos conocidas marcas de supermercados en Argentina. El dominio real de un sitio se encuentra a la izquierda del identificador final, esto no es más que lo último que aparece antes de los posibles .com, .com.ar, .br, .top, .club (como es este caso), etc. “Al igual que en el mensaje inicial que llega a través de WhatsApp, llama la atención la atemporalidad de la oferta, ya que estas campañas, en caso de ser reales, suelen incorporar la fecha a la que hacen referencia, o bien hasta cuando están vigentes. Este es otro aspecto al que deberían prestar atención los usuarios a la hora de recibir este tipo de invitaciones.”, menciona un especialista en seguridad informática .

Algunas recomendaciones para evitar este tipo de estafas.

– Desconfiar de las promociones que lleguen a través de medios no oficiales. Las empresas suelen divulgar ofertas y promociones a través de canales oficiales, ya sea el sitio web o las redes sociales.

– Evitar hacer click en enlaces sospechosos, aunque hayan sido enviados por alguien conocido. Generalmente, la propagación de la campaña se hace entre los contactos de la propia víctima.

– Instalar una solución de seguridad confiable en cada uno de los dispositivos conectados a Internet que se utilice.

– Mantener los dispositivos actualizados. – No compartir información, enlaces o archivos sin estar seguros de su procedencia

Me gusta esto: Me gusta Cargando...