Catriel – “Desde hace un par de días estoy más tranquila, pero con mi familia vivimos un calvario”, manifestó Sandra, la esposa de Luis “Patón” Molina, ex combatiente de Malvinas fallecido en 2019. Dijo que el cuerpo de su esposo permaneció casi un año en el depósito del cementerio porque los nichos no estaban terminados y cuando lo trasladaron, el nicho se inundó de agua.

El pasado 2 de abril se cerró una etapa muy dolorosa para la familia de Molina, el municipio realizó la entrega a ex combatientes y familiares del «Panteón Héroes de Malvinas», en el Cementerio Municipal, y el traslado del cofre con los restos del Héroe de Malvinas Luis “Patón” Molina al Panteón.

“Fueron varias situaciones no muy buenas para la familia y tampoco para un héroe de Malvinas” relató Sandra en diálogo con Radio Alas y C25N.

El ex combatiente Luis Molina falleció el pasado 23 de julio de 2019, sus restos fueron trasladados al cementerio local y allí comenzaron los problemas, “Estuvo bajo agua casi 4 meses, fue un calvario hasta que lo pudimos sacar con un montón de negociaciones, lo llevaron al depósito donde estuvo aproximadamente un año y era una lucha permanente. No estaban terminados los nichos”, dijo la esposa.

“Cuando vino el periodo de pandemia no podíamos visitarlo, creemos que estuvo 4 meses bajo agua, luego se levantaron las restricciones, ingresamos al cementerio y nos encontramos con el vidrio todo mojado, al mirar hacia adentro tenía un cuarto de agua en su cofre”, expresó con dolor.

“Pedimos por favor que lo saquen, gritamos y lloramos de bronca. Allí nos dijeron que lo iban a sacar, hicimos caso y a esa hora concurrió toda la familia, hijos, hermanos… llegamos y a Luis ya lo habían sacado, nos enojamos porque no nos habían esperado. Desde ese momento, Luis estuvo en depósito”.

“Para nosotros fue una falta de respeto total, porque es un héroe de Malvinas, es un ciudadano de Catriel que formó su familia, tiene 5 hijos, tres nietos y todos viven en Catriel, excepto Diego que por motivos laborales está en Neuquén”.

“Una no lo dice enojada, sino dolida, creo que lo que le sucedió a Luis no le debe pasar a ninguna persona más. Hace dos o tres días estoy descansado, porque era una mochila que tenía, no podía creer que Luis siguiera en el depósito, es una herida que no va a cerrar jamás”, manifestó.

PANTEÓN HÉROES DE MALVINAS

Cuando el municipio comenzó con la construcción de los panteones, la familia Molina pidió involucrarse y se hicieron cargo de las remodelaciones y trabajos finales, como lo había pedido Luis. “Ahora estamos más tranquilos porque pudimos lograr lo que mi papá escribió de puño y letra, lo firmó, mi papá tuvo todos sus honores como en su velorio”, manifestó Aylén, una de las hijas del ex combatiente.

“No es un capricho de nadie, eso estaba escrito en la ley. Gracias a Dios mi papá se fue con todos los honores”, destacó

Por su parte Sandra instó a continuar con la lucha por la causa, “cuando conocí a Luis recién llegaba de Malvinas, es toda una vida, él nos fue inculcando el pensamiento y el amor por Malvinas. La causa la vamos a seguir, con las campañas como lo hacía él, seguiremos apoyando a los veteranos de Catriel, la lucha continúa”.

AGRADECIMIENTO

“A todo el pueblo de Catriel que siempre nos acompañó, al Centro de Veteranos de Río Negro, a los veteranos de toda la Argentina, a la municipalidad de Catriel, a las autoridades, a los obreros.

Un reconocimiento especial a la gente del cementerio, que mientras nosotros realizamos la remodelación salíamos a las 22 hs y la gente siempre tenía la predisposición”. Concluyó Sandra Alaniz

