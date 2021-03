“La gente de Catriel está muy mal, sin trabajo, tenemos que lograr que las empresas los lleven a Vaca Muerta donde hay mucho trabajo”, manifestó el secretario general de petroleros privados este lunes, en su vista a la localidad para relanzar la agrupación Azul y Blanca, la línea interna del oficialismo.

La pandemia por coronavirus profundizó la problemática laboral en toda la Argentina, particularmente Catriel que se vio afectada por un parate que se acentuó en el sector petrolero, el cual venía percibiendo en los últimos años una importante desaceleración de la actividad hidrocarburífera y la pérdida de puestos de trabajo.

Guillermo Pereyra, en diálogo exclusivo con “Radio Alas” y “C25N”, expresó: “acá no estamos hablando de postulaciones, vamos a tener elecciones este año, pero no podemos hablar de postulaciones, porque no hemos recuperado el salario, recién estamos arrancando y tenemos muchos problemas, como en Catriel donde no hay trabajo“.

“Tenemos que empezar a armar todo para que las empresas tomen compañeros desocupados nuestros, afiliados nuestros, por ejemplo de lugares como Catriel y que los lleven a Vaca Muerta donde hay mucho trabajo”, anunció.

DESOCUPACIÓN

Pereyra fue muy crítico al analizar la desocupación en toda la región, “en Añelo por ejemplo, 156 desempleadas/os parados arriba de la riqueza, la segunda reserva mundial en gas y la cuarta en petróleo, todos tienen el 80/20 menos nosotros, la organización sindical tiene que controlar esto, primero los nuestros”.

“Dejémonos de embromar, en Catriel tenemos serios problemas, no puede ser que esta ciudad, que marcó toda una historia en materia hidrocarburífera en Río Negro y el País, estén los compañeros en esta situación”, dijo el gremialista, quien anticipó que está trabajando junto al delegado Ceferino Leiva para buscar una solución a la problemática laboral y mayor conectividad con Vaca Muerta.

Con respecto a la situación de los trabajadores que aún permanecen en la casa, dijo: “tenemos 130 compañeros de la empresa San Antonio que van a continuar con el 223 bis porque no tienen trabajo, pero no nos podemos quedar así. Todas estas empresas van a subir equipos de perforación, que nos tomen la gente de Catriel y de otros lugares donde también estamos mal”, concluyó el secretario general de petroleros privados Guillermo Pereyra.

6 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...