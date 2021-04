“Yo me voy cuando termine este mandato. Se lo transmití a mis compañeros”, dijo Pereyra quien sostuvo que su actual mandato rige hasta el 28 de febrero próximo, si bien su intención es dejar el cargo con antelación.

“Hicimos todas las gestiones ante la autoridad de Salud de la provincia, ante la dirección de asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación y estamos autorizados a hacer todo el proceso eleccionario, por supuesto cuidando el protocolo que fue aprobado por las autoridades sanitarias”, dijo el gremialista en una entrevista con LU5.

“Estamos en condiciones de decir que podemos adelantar las elecciones”, dijo el Pereyra, que días atrás le comunicó a los delegados que pensaba dejar la conducción sindical que lleva adelante desde hace 40 años.

Pereyra afirmó que “ya está electa la junta electoral y cuando la junta electoral lo decida va a convocar a elecciones. Cuando entregue el mando, ahí va a terminar mi mandato, ya llevo muchos años y merezco tener un descanso”.

El referente del gremio petrolero planteó que la organización sindical de mayor peso en Vaca Muerta se encuentra en un debate interno sobre quién puede asumir su rol.

“Estamos en un debate a ver quién puede conducir. El que mejor se perfila por su experiencia es el compañero (Marcelo) Rucci, que ha conducido un municipio (Rincón de los Sauces) que estaba hecho un desastre y logró posicionarlo entre los mejor administrados de la provincia”.

“A mí me gusta el compañero Marcelo Rucci, lo voy a acompañar; el me pide que lo acompañe, lo voy a acompañar desde la obra social, desde la mutual, y que me tenga al lado para cualquier tipo de consulta”, adelantó Pereyra, que reconoció que “es cierto que hay otros compañeros que se quieren postular por la lista Azul y Blanca (oficialismo)” y que “todo esto va a salir por consenso”.

El gremialista afirmó que en el sindicato hay “mucho dinero que se maneja y necesitamos este tipo de compañero, que no solo pueda conducir la cuestión sindical sino también una administración compleja”.

“Voy a seguir en actividad, hay que hacer una transición ordenada, hay que recuperar el poder del salario. Nos queda mucho trabajo y esta transición ordenada es imprescindible, tenemos tres clínicas funcionando, empezamos la construcción de la clínica de 12 pisos en Neuquén capital, el camping próximo a inaugurar”, afirmó.