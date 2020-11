La comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato de Petroleros Privados que conduce Guillermo Pereyra volvió a prender la mecha en los conflictos y reclamó por nota tanto al ministerio de Trabajo de la Nación como a las cámaras empresarias del sector la apertura de la paritaria de este año. A la vez que arremetió en contra de un sector que estaría impulsando elecciones a pesar de que los mandatos fueron prorrogados por el contexto sanitario.

“Le estamos pidiendo al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, la apertura urgente de las paritarias 2020 a los efectos de actualizar los salarios porque no hemos tenido paritaria 2020, fundamentado en la necesidad de actualizar el poder adquisitivo de los trabajadores“, aseguró el titular del gremio, Guillermo Pereyra en un audio por medio del cual puso al tanto a los afiliados.

La apertura de la paritaria de este año viene siendo reclamada desde hace tiempo y en agosto derivó en el lanzamiento de una medida de fuerza nacional que finalmente fue suspendida primero por una conciliación obligatoria y luego por el compromiso de YPF de reactivar equipos.

Si bien en el contexto del acuerdo de reactivación productiva del sector hubo un acuerdo por el pago de un bono a cuenta de este año, desde el gremio se retomó el reclamo ya que según destacó Pereyra “frente a una galopante inflación, no estamos dispuestos a perder un 40% de nuestro poder adquisitivo”.

Pereyra explicó que la misma nota fue elevada a las cámaras empresariales del sector para poner en marcha la paritaria en la que aseguró que “después, la forma de aplicación, será de la manera en la cual se vaya negociando” .

Pereyra cuestionó además a las empresas que señaló “hacen uso y abuso del artículo 223 bis, que regula las suspensiones de personal, ya que indicó que “les advertimos que no lo pueden hacer de forma unilateral, los períodos de suspensión deben ser aprobados y suscriptos por los trabajadores donde debe contar los días de suspensión y la forma de rotar”.

La interna al rojo vivo

“Por algunos intereses mezquinos, hay compañeros que están haciendo campaña para posibles elecciones en el sindicato y elecciones no hay en el sindicato y no es porque lo mandamos nosotros sino porque están todos los mandatos prorrogados por el poder ejecutivo nacional”, aseguró Pereyra.

El reclamo apunta a un sector del gremio con eje en Cutral Co y que desde el gremio vinculan con un referente político de esa localidad, desde el cual se estaría impulsando un proceso electoral.

El punto fue abordado en la reunión de la comisión directiva del gremio a partir del planteo que realizó el secretario administrativo del gremio, Marcelo Rucci, por una serie de hechos ocurridos en la comarca petrolera del centro de la provincia en los últimos días.

Estos son idiotas útiles, hay intereses lógicamente mezquinos que nada tienen que ver con los intereses de la gran familia petrolera”, enfatizó Pereyra y explicó que las próximas elecciones “no se sabe si serán en 2021, 2022 ó 2023 porque no depende de nosotros. Es una falta absoluta de respeto hacia los compañeros trabajadores que quieran hablar de elecciones, con postulaciones, cuando la situación en gravísima y la gente está mal”.

Pereyra convocó a los sectores del gremio a trabajar en conjunto y aseguró: “voy a salir al campo en los próximos días, recorriendo yacimiento por yacimiento, cuidando el protocolo de cada empresa pero no me voy a despegar y no voy a eludir la responsabilidad que ustedes me dieron hasta el último día de mi mandato”.

Fuente: (Río Negro)