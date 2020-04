“El compañero que está en la casa no va a ser despedido” anunció esta mañana Guillermo Pereyra Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El titular del gremio petrolero ha mantenido reuniones vía teleconferencia con referentes de cámaras y operadoras para llegar a un acuerdo, que se anunciará en las próximas horas.

En diálogo exclusivo con Radio Alas, Pereyra analizó la situación que atraviesa el país debido a la pandemia del coronavirus covid-19, y como ha afectado en lo económico, donde la industria petrolera ha sido uno de los rubros más afectados. “Estamos hablando con las cámaras, creo que el lunes vamos a acordar y asegurarle a los compañeros que no van a haber despidos. La economía mundial ha caído, el consumo de combustibles bajo casi un 80% en el mundo, en la Argentina un 90%, también ha caído el precio”.

TRABAJADORES PETROLEROS EN CASA

“Hay que buscar la forma para ver como nos acomodados con tanta gente que esta en la casa, con los compañeros que están trabajando no hay problemas. El tema es que tenemos 20.000 compañeros en la casa, solo hay 4,000 trabajando. Estamos hablando con las empresas, no puedo adelantar nada, pero faltan horas para llegar a un acuerdo, para que el compañero pueda esperar en la casa, tenga un ingreso y la obra social máxima en estos momentos, los medicamentos, y esperar que esto se reactive, pueden pasar varios meses, nadie sabe el tiempo” expresó.

Dirigiéndose a todos los trabajadores de la región, dijo “el gremio no los ha abandonado, el compañero que está en la casa no va a ser despedido. Y estamos hablando para los compañeros que van terminando sus contratos a partir que se dictó la cuarentena, para que sean incluidos dentro de la nómina que vamos a tener en la casa, que sigan con un ingreso o remuneración, sosteniendo la obra social y medicamentos”.

El titular del gremio aclaró que el regreso de los trabajadores va a ser en forma paulatina, “estamos elaborando un protocolo que lo vamos a tener para la tarde. Los comedores van a dejar de funcionar como comedores, se les entregará una vianda y después hay que tener mucho cuidado con a la gente que viene de otros lugares, personal médico tiene que controlar eso, mejor si es de salud pública”.

Además dejó en claro que aquel trabajador petrolero que no quiera ir a trabajar o su familia se oponga, no se los obligará, “el que no quiere ir no va, no se los va a obligar, se puede quedar en la casa. Va a cobrar como el personal que están en el domicilio, va a recibir un básico, más viandas, no remunerativo. El que tiene temor no puede ir a trabajar”. Dijo

