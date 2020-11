Mantener el agua cristalina y saludable es un detalle muy importante. Un experto explica lo que hay que tener en cuenta, cómo mantener el PH y los costos de los productos necesarios.

Un detalle nada menor de tener pileta es mantener su higiene.

Los elementos básicos para la higiene de las piletas de fibra son barre fondo, cepillo, saca hojas, mango telescópico, manguera y los productos químicos, esenciales.

Lo fundamental es controlar el Ph,que es la medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se define como la concentración de iones de hidrógeno en el agua -y esta es una rutina que generalmente se realiza una vez por semana.

¿Cuándo es el momento de medir el Ph en el agua de nuestra piscina o pileta? “Cada vez que notemos el agua opaca, pálida, blanquecina;, que no esté cristalina” explica Martín Losada del área de piletas de Vital Servicios S.R.L. de Roca.

Lo más probable en esos casos es que el Ph esté fuera de rango. El Ph normal que debe tener el agua de nuestras piletas es de 7,2 a 7,6 – si supera el 7,6 es que el agua está alcalina entonces se debe contrarestar con el ácido de los productos para bajarlo a su nivel respectivo. En el caso contrario, si el agua tiene Ph bajo significa que esta ácida y se debe subir el nivel.

Para que los productos químicos tales como alguicida, cloro, pastillas hagan efecto y cumplan su función actuando bien, previamente debemos medir el Ph del agua, porque si marca una medida fuera de rango, los químicos no harán su trabajo.

A veces, al detectar que el agua está verde porque tiene algas, se le suministra alguicida y cloro. “Pero si el Ph esta fuera de rango, estos productos no van a poder concretar la limpieza debida”, indica el experto. Sin el Ph balanceado los productos químicos no darán resultado por más que aumente las cantidades.

Una piscina de medida estándar mide entre 2,5 m x 6,5 m y almacena unos 20.000 litros de agua.

El mantenimiento de una piscina -en cuanto a los costos -es relativo porque depende de varios factores : el clima, cómo se esté clorando la pileta, cuánta suciedad acumule en el día, la zona en que esté ubicada (en reparo o intemperie), del viento.

Losada asegura que “toda agua es recuperable”. Las piscinas de fibras o piletas de gran tamaño se llenan una sola vez con agua que durará toda la vida.

“El poder de recuperación del agua es increíble. Si se realizan los procesos correspondientes, incluso en una pileta descuidada y con el agua podrida, en días, queda lista, para tomar. El agua es lo más noble de la naturaleza. Es mágico”, enfatiza .

El agua de las piletas de fibras de vidrio se va renovando a medida que el retrolavado del filtro (es el aparato con arena) lleve la mugre del agua a la arena. “Con el filtrado se mantiene toda la vida”, afirma Losada.

Pasa lo mismo con las piletas de lona, más pequeñas y también grandes. Para estas piletas existen filtros portátiles. Incluso para las piletas chicas de lona, , el agua debe durar todo el verano”- dice Losada. Pero, informa que “este año está muy complicado conseguirlos porque no están fabricando debido a la pandemia”.

Los precios

Lo primero que se necesita es el kit de laboratorio, que se compra una sola vez y sirve para medir el PH: cuesta $ 856.

Para una pileta de 20.000 litros: se usan 2 cucharaditas diarias de cloro (40 gr). El kilo ronda los $ 762.

El alguicida para piscina, MAK AB X, ideal para aguas alcalinas, viene en envase de 1 litro y el precio es $ 632,27

Un producto esencial para cuidar y sanar el agua es el MAK POWER FLOC coagulante, floculante y clarificante. El litro cuesta $ 713,15

Un aporte a este cuidado son las pastillas de disolución lenta de cloro, también floculante, bactericida y alguicida MAK SKY WATER en comprimidos de 200grs. El pote de 1 k sale $ 873,51. Hay de 2 kilos.

El ácido para bajar en ph, -ácido rebajado al 19 % porque no es ácido muriático puro- es el ácido MAKque viene envase de 5 litros y cuesta $ 1.580

Alguicida, cloro, precipitante, coagulante, decantador son los productos necesarios que sirve para llevar la suciedad al fondo de la pileta se mezcla con el filtrado en 6 a 8 horas está listo para pasar el barre fondo que lleva al desagote.

