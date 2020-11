(C25N) “No sabemos en qué momento nos plantan una antena cerca de nuestras casas por desconocimiento o porque no les importa”. Duros conceptos de la Concejal del MPP Elizabeth Cofré hacia las autoridades municipales por el conflicto que se generó con la instalación de una antena de telefonía en el Barrio “Ciudad de Catriel”.

La edil del Movimiento Patagónico Popular habló con “Radio Alas” y se metió de lleno en la polémica por la instalación de la antena de telefonía.

El pasado 22 de octubre el juzgado de faltas puso las fajas de clausura donde una empresa privada instalaba una torre para la colocación de antenas de telefonía privada, en Barrio Ciudad de Catriel, calle Brasilia.

De forma paralela, la concejal Cofre realizó una presentación en la justicia de Cipolletti. “Es un tema que nos está afectando mucho, es una dificultad silenciosa que sufren muchos vecinos en varios sectores de la provincia”, manifestó.

“En Catriel pasó algo que traspasa cualquier extremo, una torre pegada a una vivienda de un vecino que todos los días trabaja en una empresa, deja a su familia y los niños en casa, tiene una esposa que sufre una enfermedad de base (lupus). Se pusieron a consideración estos temas, a la hora de darse cuenta que estaban siendo invadidos de esta manera tan atropellada por estas empresas de telefonía”, indicó la edil.

Además adelantó, “lo que se reclama es un avasallamiento y están por fuera de la legitimidad, porque van en contra de una ley municipal”.

“El juzgado de faltas hizo lo correspondiente, emitió la notificación para que cese la obra. Nosotros estamos con un pedido ante la justicia de un amparo, denunciando a la empresa y a la municipalidad por este tipo de cuestiones que afectan a la salud e integridad de la familia”, dijo.

“Todo indica que el municipio autorizó por desconocimiento, no se ponen a leer, no estudian, no trabajan, no están empapados en la legislación correspondiente. No sabemos en qué momento nos plantan un antena cerca de nuestras casas por desconocimiento o porque no les importa nada” replicó duramente la concejal.