Los proyectos mendocinos de la represa Portezuelo del Viento y el parque industrial de Pata Mora son dos grandes problemas para los vecinos de Rincón de los Sauces. Así lo sintieron sentir esta mañana, con una masiva protesta sobre el puente que comunica la localidad con la vecina provincia. Uno de los principales referentes del reclamo fue Marcelo Rucci, exintendente del MPN y uno de los dirigentes petroleros más importantes. Para él, el blanco fue claro: el gobierno provincial debe responder por qué no se opone a la obra hidroeléctrica y por qué no activó el parque industrial rinconense.

El reclamo tomó más fuerza con el segundo desembolso a Mendoza por parte de la Nación para la construcción de la represa.

El conflicto sobre Portezuelo del Viento y la posible afectación al suministro de agua es complejo desde el arco político: La Pampa inició una demanda para frenar la construcción en la que buscó el apoyo de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carrera. Su próximo objetivo es sumar a su causa al de Buenos Aires, Axel Kiciloff.

Rincón de los Sauces se manifestó en la misma línea, al punto que la intendenta, Norma Sepúlveda, convocó oficialmente a la protesta de hoy y declaró asueto para facilitar la participación. Sin embargo, el gobierno Neuquén no se opone a la represa, según explicó el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho. El funcionario aspira a destrabar el conflicto con una convocatoria desde Nación a una audiencia pública y un nuevo estudio ambiental que incluya a todas las provincias de la cuenca, no solo a Mendoza, como fue hasta el momento.

El tema hay que tratarlo «técnicamente y no políticamente», dijo el funcionario, pero esta respuesta no llevó tranquilidad. «Quien debería venir a dar explicaciones es Carvalho», reclamó Rucci y agregó que es necesario que se informe sobre la obra a los vecinos.

Al ser consultado sobre cómo afecta este conflicto al vinculo con el gobierno, por ser uno de los referentes del MPN, Rucci fue contundente: «A mi la situación política en la que me ponga no me interesa, no tengo ningún cargo político y creo que tengo que estar porque yo también tengo esa desinformación«.

El próximo paso, informó el dirigente, es la reunión a la que provincia convocó para el viernes, a las 9, donde recibirán a autoridades de Rincón para abordar el tema.

(Río Negro)

