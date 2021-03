(C25N) “Dejamos todo en la pandemia, necesitamos que mejoren nuestros sueldos”. Fuerte reclamo y paro, este viernes, de los trabajadores de salud de la Clínica “Juan Domingo Perón” de Catriel. La medida de fuerza se convocó a nivel nacional, reclaman el ajuste de la cláusula gatillo de la paritaria 2020.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (ATSA) llevó adelante hoy un paro de actividades en las instituciones privadas de salud de todo el país en reclamo de una recomposición salarial. En Catriel los empleados de la Clínica Perón se manifestaron fuera del edificio con carteles y banderas.

El delegado Carlos Monsalve, en diálogo con Radio Alas, dio detalles de la medida: “hace un año se hizo la paritaria y no se llegó a un acuerdo, se había quedado con diferentes bonos que nos dieron en los últimos 6 meses, con el compromiso de hacer una revisión en marzo, como no se realizó la revisión porque las cámaras empresariales dicen no tener el dinero para recomponer el sueldo, se inició un plan de lucha este jueves con asambleas y hoy con paro de tres horas por la mañana y tres horas de tarde”

“En la clínica tenemos 120 empleados todos en relación de dependencia, el paro es bastante importante porque necesitamos urgente la recomposición” enfatizó.

Este sábado se hará una revisión de la medida de fuerza que repercutió en todo el país y el lunes se verá si realizan un paro el martes por 24 hs.

“A diciembre tenemos una pérdida del 16%, eso es lo que necesitamos hoy por hoy para cerrar la paritaria 2020 y todavía no se inicia la 2021. Hay mucho cansancio, desgano y más cuando no llegas a fin de mes con el sueldo, Si tenemos el apoyo de petroleros, pero con apoyo y aplausos no hacemos nada”, concluyó el delegado Carlos Monsalve.

