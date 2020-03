Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El pasado domingo 8 de marzo en el predio de Veteranos se jugaron desde las 10 de la mañana los encuentros correspondientes a las 3ra fecha de la Liga Senior-

Ante una importante cantidad de aficionados los encuentros correspondientes a la 3er fecha del Torneo preparatorio de Verano, donde tuvo la particularidad de contar con referentes locales de diferentes movimientos de asociaciones y grupos de mujeres , como así también de la Sra. Legisladora Provincial Daniela Salzotto.

Resultados:

1 – ( Grupo 1 ) LA VIEJA ESCUELA 3 ( Miguel Olguín , Ariel Riquero y Rubén Guerrero ) Vs Zona Sur 2 ( Matías Rojas y Lucas Rojas ).

2 – ( Grupo 1 ) LAUTI SERVICIOS 2 ( Carlos Fernandez y Pedro Oviedo ) Vs JOAQUIN V. GONZALEZ 0.

3 – ( Grupo 2 ) BARRIO SANTA CRUZ 3 ( Alfredo Olguin, Mario Barrozo y Ernesto Córdoba) Vs ORGANIZACION SILVERO 1 ( Mauro González)

4 – ( Grupo 2 ) MEDANITO 5 ( Violindo Cardenas, Daniel Megliolli, Víctor Granelli y Camilo Riquelme x 2 ) Vs GASME S.R.L. 0

LIBRES :

Grupo 1 : PUELEN

Grupo 2 : BARRIO ESFIERZO PROPIO

TABLA DE POSICIONES

ZONA A

1 – LAUTI SERVICIOS 9 PUNTOS

2 – LA VIEJA ESCUELA 6 PUNTOS

3 – PUELEN 3 PUNTOS

4 – ZONA SUR 0 PUNTOS

5 – JOAQUIN V. GONZALEZ 0 PUNTOS

ZONA B

1 – BARRIO SANTA CRUZ 7 PUNTOS

2 – MEDANITO 4 PUNTOS

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 3 PUNTOS

4 – ORGANIZACION SILVERO 3 PUNTOS

5 – GASME S.R.L. 0 PUNTOS

GOLEADOR :

Marcelo Lopez Barrio Esf .Propio 5 goles

Próxima Fecha la 4ta a jugarse el domingo 15 de marzo en el predio de Veteranos desde las 10 hs , es la siguiente :

1 – ( Grupo 2 ) BARRIO ESFUERZO PROPIO VS BARRIO SANTA CRUZ .

2 – ( Grupo 1 ) ZONA SUR VS PUELEN

3 – ( Grupo 2 ) ORGANIZACION SILVERO VS MEDANITO

4 – (Grupo 1 ) LAUTI SERVICIOS VS LA VIEJA ESCUELA

LIBRES :

Grupo 1 : JOAQUIN V. GONZALEZ

Grupo 2 : GASME S.R.L.

Es importante resaltar que a las 13 45 horas se realizó un Acto recordatorio y conmemorativo del Día de la Mujer donde se unieron gremios , asociaciones y movimientos de mujeres , en dicho acto se dirigieron palabras a las luchas de las mujeres y se pidió Justicia por Cintia Vergara y Agustina Atencio.

Dirigieron las palabras en el Acto : La Sra Claudia Gorri Secretaria Local de Unter Catriel , Daniela Salzoto Leguisladora Provincial , María Elena Parma Agrupación Evita y La Sra Silvana Varesi por la Multi Sectorial Catriel , entre otros oradores .

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado