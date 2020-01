Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro informó que los radares instalados sobre la ruta nacional 22 en las localidades de Chimpay y Darwin no cuentan “con la habilitación de autoridad competente para su funcionamiento careciendo, en consecuencia, de validez las actas de infracción y multas emitidas con la utilización de los mismos”.

Durante la pasada temporada de verano y en la que está transcurriendo, los dos municipios labraron multas incumpliendo las normas, no sólo por no contar con esta habilitación, sino también porque no se respeta la cartelería y la colocación de conos que indiquen que esa zona está siendo controlada por radares, tal como publicó este diario la semana pasada.

Según indicó la Defensoría a través de un comunicado, en el caso de los radares de Chimpay la falta de habilitación data desde el 22 de marzo de 2019, conforme disposición 95/2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y continúa a la fecha, según lo establecido por la Ley de Tránsito N° 5.263. “Esto es así porque en agosto del año pasado, la Legislatura de Río Negro sancionó la Ley 5.379 que modificó la Ley 5.263, a través de la cual la provincia hizo expresa reserva de jurisdicción, legislación, ejecución y control de las competencias que le corresponden”, señaló el organismo. “Es decir, a partir de agosto la autorización debe ser expedida por la provincia y a la fecha no existe autorización alguna para estos radares”, se precisó.

En el caso de Darwin, la ausencia de habilitación data del 1 de abril de 2019 conforme Disposición 117/2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y continúa a la fecha de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 5.379.

La Defensoría advirtió que quienes hayan recibido intimaciones de pago referido a este tema deberán hacer el descargo ante el Juzgado de Faltas de los municipios correspondientes. Y para los que requieran más información deben remitirse al sitio web de la Defensoría del Pueblo de Río Negro

