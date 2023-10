Río Negro: el aumento del pan podría llegar al 75%

Este viernes habrá una reunión clave para definir el precio del pan en toda la provincia. En Cipolletti se reunirán los panaderos de toda la provincia para analizar la compleja situación que están pasando. Hay un reclamo casi unánime de actualizar los precios, que pueden incrementarse entre un 65 y un 75 %.

El valor del kilo de pan en los comercios de la región fluctúa entre los 700 y los 900 pesos, dependiendo localidad y ubicación de la panadería. Una situación muy diferente de lo que ocurre en Neuquén capital, donde se está vendiendo a un promedio de 1.200 pesos. O de la misma ciudad de Buenos Aires, donde trepó ya a los 1.100 pesos.

El presidente del Centro Industrial de Panaderos de la provincia, Antonio Barahona, precisó que los continuos aumentos de los insumos los lleva a la necesidad de una actualización de precios. “Estamos muy atrás”, precisó.

Explicó que en esta situación de inestabilidad económica, algunos molinos “suspendieron la entrega de harina” hasta después de las elecciones. “Hay colegas que no están pudiendo reponer harina; que no tienen stock o no tienen acceso al producto subsidiado”, precisó el industrial.

De allí que las propuestas que se han recibido en el Centro Panadero que llevar el precio hasta los 900 pesos para el pan común; y 1.100 para el pan más chico, como las ayuyas, rosetas o miñones. “Es el tema que vamos a analizar en la reunión”, manifestó Barahona. Agregó que la idea del sector “siempre es sugerir un precio, nunca imponer. Con un margen para que cada panadero pueda adaptarlo a su propia ecuación económica”.

Y resaltó que “no es una cuestión de capricho o de afán de lucro. Nuestro precio quedó muy desfasado y con la inestabilidad que hay, con la incertidumbre, necesitamos acomodarlo a los costos”.