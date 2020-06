Cachito San Martin, le pelea al Coronavirus y dice que “Dios lo acompaña en su habitación”.

Tiene 27 años dentro de Salud Pública en Rio Negro y 14 años como chofer de la ambulancia. Esta vez le tocó a él, similar a lo que le pasó hace unos años con la Gripe A. “Pero voy a salir de nuevo, te lo aseguro” dijo muy confiado y muy expectante.

El trabajador de la Salud se animó a contar su difícil momento por el que atraviesa. Hay una ley que ampara la identidad de los pacientes, pero también esa misma ley especifica que esto sólo puede ser revelado con el consentimiento explícito de la persona afectada.

“Estoy internado en el Sanatorio Rio Negro con Covid-19 positivo pero me siento bien. Tuve un contacto estrecho con un paciente que luego murió en el Policlínico. Al otro día me hisoparon y dio negativo. Tenía que esperar 14 días que era lo que decía el protocolo. Después de esas dos semanas me hicieron otro hisopado y me dio positivo” señaló.

“Agradezco a Dios, a mi familia y a tanta gente que me quiere. Es feo estar encerrado en una habitación. Es muy feo estar pasando por esto. Por ahí me enojo un poquito con el Tata Dios porque cuando vino la gripe A también estuve afectado y aislado, pero después se me pasa y le digo gracias porque él me está haciendo compañia en este encierro” narra el trabajador del hospital.

“El día del padre lloré un rato porque no pude estar con mis hijos, estaba muy angustiado, pero después se me pasó y me tranquilicé. Sabés una cosa? Dios está conmigo, estoy vivo, me siento afortunado por eso, soy un ser feliz. Escucho, veo, tengo olfato, cómo no voy a ser feliz” afirma.

“Estoy entre cuatro paredes, es lo que me ha tocado hoy. En estas situaciones también vi quienes están y quienes no. A mi me pasó esto porque trabajo en Salud, siempre estamos expuestos, pero uno es consciente que te puede pasar. Hoy es el Coronavirus, mañana será otra cosa, les mando un abrazo a todos, se que cuando salga de acá, mi vida va a continuar como siempre” afirma Cachito.

Según las cifras oficiales proporcionadas en el informe matutino del Ministerio de Salud de la Nación este lunes, el 8,2% de los casos confirmados corresponden al personal de la salud. Ellos están en la primera línea de fuego.

(Miguel Angel Parra)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...