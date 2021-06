“Vamos a organizar con el sindicato la logística para poder vacunar a los trabajadores en su ciudad” anunció, esta mañana, Andrea Confini, Secretaria de Estado de Energía de Río Negro, en relación a la vacunación de los petroleros.

En medio de la segunda ola de coronavirus que afecta a la Argentina, el sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa llegó a un acuerdo con el gobierno de Río Negro para que se vacune a unos 5.000 trabajadores del sector,

La noticia fue confirmada por la Secretaria de Energía de la provincia Andrea Confini, en diálogo con Radio Alas y C25N, “estamos avanzando en lo que acordó la gobernadora Arabela Carreras con el Sr. Guillermo Pereyra respecto de poder vacunar a aquellas personas que están habilitadas según el calendario de vacunación, los mayores de 50 años y quienes a partir de los 18 años tienen algún tipo de comorbilidad” adelantó.

El gremio había propuesto adquirir vacunas de forma privada y ante los contagios en aumento entre el personal, pero finalmente la iniciativa no prosperó. “Nosotros entendemos la preocupación del gremio en relación a que los trabajadores van al campo y están muchos días y cuando son llamados a vacunar y no pueden asistir o aquellos que directamente no se anotan ” expresó Confini.

VACUNACIÓN

La campaña de vacunación para los petroleros iniciará en los próximos días y será realizada por edades y por empresas. “La idea es organizar con el sindicato la logística para poder vacunar a cada uno en su ciudad y por otro lado ayudar a inscribir a aquellos que no lo hayan hecho y estén en condiciones de recibir la vacuna” completó.

DERRAME EN CATRIEL

Un derrame de petróleo en el yacimiento La Barda Baja, que opera Tecpetrol a unos 50 km de Catriel, afectó 1.800 metros cuadrados de superficie. El hecho fue alertado por la comunidad mapuche Newen Kurruf y los legisladores del Frente de Todos exigieron que el Estado provincial brinde información sobre el incidente ambiental.

“Están informados en el INPRO (sistema informático, propiedad de la provincia, donde se carga y mantiene actualizada toda la información relacionada con los hidrocarburos) y la secretaría de ambiente desde el fin de semana está trabajando con el relevamiento de los derrames y las actuaciones que han sucedido, en función de eso contestaremos al pedido de informes” concluyó Andrea Confini, Secretaria de Estado de Energía de Río Negro.

SINDICATO PETROLERO:

El diálogo permitió acordar la vacunación de nuestros compañeros A partir de sendas instancias de diálogo con los gobiernos de Río Negro, Neuquén y La Pampa, los trabajadores la industria hidrocarburífera serán alcanzados por los sistemas de vacunación de cada provincia.

“Felizmente logramos acordar un mecanismo para que nuestros trabajadores sean vacunados”, dijo el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra.

En ese sentido, destacó el diálogo con los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Río Negro, Arabela Carreras, y de Neuquén Omar Gutiérrez.

“En cada provincia nosotros entregamos los padrones al sistema de salud para que se puedan identificar a los trabajadores que deben ser inoculados con la vacuna anticovid, sea por edad o por tener alguna comorbilidad.

Una vez que les asignan un turno arreglamos con el empleador para que ese trabajador pueda ir a vacunarse en el turno y lugar correspondiente”, aclaró el dirigente. “Nosotros no estamos pidiendo ser exclusivos en una vacunación, simplemente participar en el operativo para la vacunación.

¿Qué ocurre con los compañeros petroleros?

Están en el campo, están lejos de todo, no tienen señal de teléfono y nula o escasa señal de wifi lejos del campamento. Entonces queda una franja importante de trabajadores petroleros sin poder vacunarse. Esto nos obliga a intervenir y proponer un operativo en conjunto ”, agregó Pereyra, al tiempo que destacó la intervención del senador Rionegrino, Alberto Weretilneck, para avanzar con el mecanismo de vacunación.

“El compañero Weretilneck permitió que pudiéramos superar los malos entendidos y encauzar la situación.

Entre noche y hoy retomamos el contacto con la gobernadora Carreras y sus ministros Zgaib y Confini para ultimar detalles.

Esta mañana hicimos lo propio con Ziliotto y ya estamos trabajando para identificar a los trabajadores que deben ser vacunados”, destacó Pereyra, y recordó que “con el Gobernador Gutiérrez pudimos resolver el tema la semana pasada y comenzar a vacunar a los afiliados domiciliados en Neuquén”.

7 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...