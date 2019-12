Sobre el final de la entrevista, Ayelén se mostró consternada por las críticas a la conmovedora iniciativa de su pequeño, pero contó una buena noticia. “Me llamaron de la Asociación Lazos Azules, que trabaja con niños con autismo, y lo invitaron a participar este domingo de la campaña sobre concientización de autismo y pirotecnia que hacen todos los años”, reveló orgullosa y como madre de un niño entusiasta aconsejó: “Es importante que todos los padres escuchen a sus hijos, lo que quieren, lo no quieren, lo que los conmueve. Somos nosotros los que estamos tan inmersos en cosas de adultos que muchas veces no nos fijamos en sus preocupaciones, porque esto surge de una preocupación de él. Todos los años escuchamos ‘no a la pirotecnia’, pero sigue igual. Y decimos que si no somos políticos no podemos hacer nada, pero Simón demostró que sí podemos hacer cosas. Los niños necesitan ser escuchados y quizás al ser escuchados y haciendo algo ellos pueden aliviar sus preocupaciones”.

Infobae