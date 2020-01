Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

«Cuando los delincuentes nos robaron, intente llamar al 101 y no funcionaba, terminé comunicándome con Cipolletti y ellos avisaron a la policía de Catriel». Insólito lo ocurrido el pasado viernes en el asalto a mano armado a la heladería «Sei-Tu». Desde la Unidad 9° se informó que la investigación está avanzada y los malvivientes ya fueron identificados.

Este viernes la jornada había sido agobiante en toda la región por las altas temperaturas, el termómetro había superado los 38°C y muchas familias de la ciudad aprovecharon la noche para salir. Alrededor de las 22:00 hs una sorpresiva tormenta con lluvia intensa provocó que la gente que caminaba por el Centro de Compras Sur ingresara a la heladería “Sei-Tu” para protegerse, nadie imaginaba lo que iba a ocurrir a continuación: dos ladrones armados ingresaron al local y tras reducir al dueño, se alzaron con el dinero de la caja, una suma aproximada a los $18.000.= y antes de retirarse, se llevaron los celulares de los empleados del lugar.

«Hace 50 años que vivo en Catriel nunca viví una situación así». Dijo el dueño de la heladería en diálogo con “Radio Alas”.

RELATO EN PRIMERA PERSONA

«En ese momento estaba ayudando a los chicos a reponer los freezer, justo un cliente iba a salir, cuando entraron de golpe estos delincuentes, se fueron directo hacia mi, me redujeron con un arma en la nuca, me golpeaban permanentemente con el arma, yo no entendía lo que pasaba no les hacía caso, me querían tirar al piso y no podían, el otro pasó directamente a la caja y se resbaló dos veces cayendo al piso, allí mi señora les pidió que se tranquilizaran porque había chicos adentro del local”.

“Cuando pasó a la caja le apuntó a mi señora en la cabeza, eso me produjo total impotencia, me tuve que agachar, me tire al piso, y el ladrón que me tenía me seguía pegando en la cabeza”.

“Se llevaron el dinero de la caja, no era mucho, porque constantemente se está sacando la recaudación por seguridad. Lo más valioso que robaron fueron los celulares de los chicos que trabajan acá, eso fue lo más caro que se llevaron… después el susto de la gente que estaba acá, los niños gritaban, lloraban», comentó el dueño de la heladería.

El hombre detalló que los malvivientes estaban muy exaltados, «para mi estaban drogados, gritaban mucho».

Según detalló, los ladrones al momento de ingresar tenían puesta una gorra, cara cubierta, «el que me tenía a mi venía con una remera manga larga, seguramente tiene tatuajes en los antebrazos, el gordito venía con el torso descubierto, pero lo conoce todo el mundo».

Luego de perpetrar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga escapando hacia la calle Cacique Catriel donde los esperaba un cómplice a bordo de un automóvil Volkswagen “Gol” rojo.

El dueño de la heladería dio a conocer algo insólito que ocurrió cuando intentaba llamar a la policía: «lo primero que hace uno es mirar el cartel con los números de seguridad, el 101, 107, 100…llame al 101 y no funcionaba, no sabía a quién llamar y marque el 109, me comunique con Cipolletti, ellos avisaron a la policía de Catriel».

«La policía tienen muy pocos medios, estamos desprotegidos, hace falta más seguridad. Tienen más garantías los chorros que los ciudadanos que pagamos los impuestos, nosotros tenemos que seguir laburando», concluyó el hombre.

CENTRO DE COMPRAS SUR

Por su parte el propietario del centro comercial Jorge Badagnani, se mostró indignado con la situación: «no hay palabras, justificaciones, la policía tiene las manos atadas, es una lástima. Sabemos quiénes son, sabemos dónde viven, acá se sabe todo, son viejos delincuentes».

«Es la segunda vez que roban en el centro, la primera vez fue en la tienda de ropa, rompieron el vidrio y se llevaron indumentaria» dijo molesto. «Esto te desmoraliza, no queda otra cosa que armarse para cuando entran, la policía te aconseja que adentro haga lo que usted quiera… entonces hay que nacer asesino….».

«La solución la tiene el gobierno, que dejen de andar con balas de goma y pongan balas de plomo, esto se tiene que terminar de una vez» sostuvo.

«Por más que los atrapen entran por una puerta y salen por la otra, no hay una justicia que les de 10 años de cárcel, no existe. Contra armas, violentos y drogados… estaban sacados, a esas personas no les importa nada», finalizó Badagnani.

REUNIÓN MUNICIPIO – POLICÍA

Esta mañana el Subcomisario Ortiz a cargo de la U9 mantuvo una extensa reunión con la intendente municipal Viviana Germanier, para abordar los temas de seguridad que en la actualidad preocupan a toda la comunidad.

Desde las fuerzas policiales indicaron que está avanzada investigación en torno al robo en la heladería y también a otro delito perpetrado en una vivienda de calle Afganistán este domingo. Los delincuentes ya habrían sido identificados y se esperaba una orden de la justicia para realizar distintas diligencias y procedimientos de allanamientos en domicilios de la localidad.

