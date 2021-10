Este sábado, a las 10.30, tendrán su primer encuentro. Son 11 mujeres de Río Negro que se reunirán por primera vez en la Isla Jordán para conocerse y planificar actividades juntas como «rodanteras rionegrinas».

Jubiladas. Viudas. Solteras. Separadas. Este grupo de mujeres ha decidido gozar de su tiempo y la libertad sobre las cuatro ruedas de un vehículo que lleva su casa por todas partes. Silvia Ortega maneja la Renault Master que acondicionó como motorhome y su amiga Cecilia es la copiloto que «le canta» la hoja de ruta para no perderse y llegar al paraíso que decidan conocer.

En pandemia, surgió esa posibilidad. Pero hay muchas otras mujeres en contacto con ellas que emprendieron esta aventura mucho antes. «Somos chicas de 60 años o más», contó Silvia, entre risas, por lo de «chicas».

Mañana sábado, a las 10.30, estas mujeres se reúnen por primera vez en la Isla Jordán para conocerse personalmente. Serán 11 mujeres que vienen de distintas localidades: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Villa Regina, Roca y Catriel. Incluso hay una chica que viene de Bariloche. «Nos reunimos de toda la provincia», resumió Silvia.

Por eso se autodenominan «rodanteras rionegrinas», con la particularidad de que viajan solas con su casa a cuestas. Es posible que luego cambien el nombre por «rodanteras patagónicas» porque van a incluir próximamente a Neuquén.

En su caso, confió que siempre le gusto viajar mucho. Se jubiló hace dos años, como profesora de inglés, y tuvo la experiencia de los camiones como legado de su padre y su marido. «Ellos ya no están, pero tengo la experiencia de viajar a todos lados, desde muy chica, y no me puedo quedar mucho tiempo en un lugar», comentó.

Su amiga también es una docente jubilada que comparte el mismo espíritu «rodantero», igual que muchas otras mujeres «rodanteras» por conocer, con quienes ya están en contacto.

El encuentro del sábado será el puntapié para organizar un gran evento la primera semana de diciembre, con alcance nacional. El fin es promocionar el turismo en el Alto Valle, llevando la casa sobre ruedas.

En lo personal, Silvia armó su casa durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19. «La única forma de cuidarnos era salir con nuestra propia casa a cuestas», advirtió. Y eso fue lo que hizo. Además, se abaratan mucho los costos cuando sale de viaje. Tiene donde dormir y comer. EL único gasto importante para esta comunidad de «rodanteras» es el combustible.

Con su amiga Cecilia, comenzó a viajar poco antes de jubilarse. Iban siempre a Playas Doradas, hasta que un día agarraron la Renault Kangoo de la amiga, donde acondicionó su casa rodante, y se fueron a recorrer el sur. «Nos quedan dos o tres provincias por visitar», detalló.

En esos viajes, la pasan muy bien. Toman mate, charlan, ponen música, conocen nuevos lugares y paran donde quieren y sin prisa. No hay horarios. Así recorrieron desde Usuahia hasta Jujuy.

«Todo arranca primero con la planificación. Eso ya te empieza a generar un poco de adrenalina. Y una vez que arrancás el viaje, es todo placer. La ruta, manejar, parar, conocer, mirar, sacarnos fotos, registrar todo», confesó.

Hay Renault Master adaptadas, Renault Kangoo, Mercedes Sprinter. Otros vehículos tiran de un carro. Los medios de transporte son diversos, pero persiguen el mismo objetivo.

La Reno Master de Silvia, por ejemplo, está totalmente equipada para que nada le falta en sus viajes. Tiene baño con cámara séptica, una heladera con freezer, un anafe, cama de dos plazas y tres tanques de agua: el gris es para lavar los platos, el negro para la higiene del baño y el blanco para consumo. La cuestión, dijo, es subirse al motorhome y no tener problemas mecánicos.

«Yo lo mandé a armar, pero hay mujeres que lo hicieron ellas mismas, siempre tratando de aprovechar todos los espacios y ser ecológicas. Por eso, con la energía solar alimentamos hasta el lavarropa y la heladera; y con tanques limitados de agua economizamos también», agregó.

Reconoció que hacer turismo de esta manera «no es para todos». Tal vez, apuntó, a la mayoría le gusta ir a un hotel para tener todo resuelto. Sin embargo, en el caso de las «rodanteras» se disfruta mucho no tener horarios y estar en contacto directo con la naturaleza. «Me gusta parar donde me gusta el paisaje. Así vos hacés tu ruta, tu rutina, manejás tus tiempos», acotó.

Además, por lo general no visitan las urbes sino que tratan de recorrer los alrededores de cada ciudad.

Este sábado se encontrarán al fin en la Isla Jordán. Si corre mucho viento, puede ser que las «rodanteras» convocadas se trasladen a una casa. Pero, como sea, Silvia aseguró que el encuentro no se suspende.

En el encuentro, probablemente comiencen a planificar una actividad solidaria respecto de la cual se tienen que poner de acuerdo, para colaborar con alguna institución u organización no gubernamental.

(LMCipolletti)

