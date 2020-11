Catriel (C25N) “El hambre no espera, todos los días recibimos gente en la parroquia pidiendo comida. Cáritas está desbordada“, confesó el Padre Alberto Bó, esta mañana, luego de ser convocado por el grupo de desocupados que se manifiestan con una olla popular frente al municipio.

Los desocupados acamparon desde el lunes frente al edificio de la Municipalidad de Catriel, “no hay soluciones, hasta el momento no se acercó nadie a hablar con nosotros, continuamos con la olla popular”, manifestaron en diálogo con “Radio Alas”. El sacerdote de la Parroquia Cristo Obrero llegó al lugar a pedido de los manifestantes.

“Estoy atento a las necesidades, un grupo de vecinos que se convoca acá, temprano me fue a ver a la parroquia. Quiero dejar en claro que no estoy por política, los vengo a escuchar y la idea de la invitación es que se los atienda, ellos tienen una serie de reclamos que empiezan desde la falta de trabajo hasta las necesidades que no tienen para comer“, comentó

El sacerdote confesó estar muy preocupado por la situación que se vive en la actualidad: “cada vez tenemos más familias, sé que el municipio está ayudando con mercadería y alguna otra asistencia, la iglesia también ayuda, pero no alcanza”.

MEDIADOR

El padre se mostró dispuesto a ser mediador entre las partes para arribar a una solución, “vine para que los vecinos sean escuchados y haya una solución, por un lado está el tema laboral, estamos en una zona petrolera, y lo básico es que a la gente no le falte en la mesa para comer, los chicos no pueden esperar que la iglesia vaya cada 20 días con una bolsita“.

“Tengo muy buena relación con la gente del municipio, acá hay que poner todas las fuerzas y que no haya este tipo de manifestaciones, que la gente se vaya a su casa con una solución. No hay dignidad sin trabajo, “enfatizó.

NO FUE RECIBIDO

El Padre Alberto pidió audiencia con la intendente, esperó pacientemente desde las 11:00 hasta las 13:30 horas pero no fue recibido por las autoridades municipales. “Mi intención era sólo ver si podía acercar a las partes, lástima, no pudo ser”. Dijo decepcionado