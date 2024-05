Soñás que tu pareja te engaña?: el mensaje oculto que tenés que saber

Soñar que tu pareja te engaña: ¿qué significa?

Si sueñas que tu pareja te engaña con alguien es porque, posiblemente, haya una enorme sensación de inseguridad en ti. No se trata de que hayas vivido esta situación antes, sino que esta inseguridad puede provenir de cualquier experiencia en la que alguien te haya fallado. Así, al rememorar este recuerdo, tu sueño te lo muestra de la manera más intensa posible. ¿Qué puedes hacer en este caso? Lo primero es no dejarte llevar en exceso por la emoción y empezar a culpar a tu pareja de algo que, probablemente, no ha hecho. Segundo, debes analizar tu propia personalidad y descubrir por qué te sientes inseguro. Una vez conozcas los motivos de esta emoción tan negativa podrás dar pasos para superarla.