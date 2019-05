El Intendente Carlos Johnston y la Legisladora Provincial Viviana Germanier recibieron la visita de los hermanos Ignacio y Santiago Serra, luego de otra brillante performance de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, esta vez en el Gran Prix Nacional, disputado entre el 17 y 19 de mayo, en Alta Gracia (Córdoba).

“Nos sigue llenando de orgullo a los catrielenses la actuación de estos jóvenes surgidos de la red de escuelas municipales de deporte, donde además del talento competitivo, muestran valores, compromiso y la importancia del esfuerzo y el compañerismo”, afirmó Johnston.

En tanto que Gabriel, papá de Nacho y Santi, agradeció el “acompañamiento que siempre nos brinda la Municipalidad”

En el torneo, cinco jóvenes deportistas catrielenses compitieron con jugadores de todo el país, participando en 9 categorías y obteniendo podio en 7 de ellas, en un hecho histórico y memorable.

Ignacio obtuvo el Subcampeonato en sub 11 y el tercer puesto en sub 9 y Santiago se coronó Campeón en sub 13 y alcanzó los octavos de final en sub15.

Por su parte, Tobías Pereyra fue Subcampeón en sub 13 y escaló hasta los octavos de final en sub 15 y Manuela Pereyra logró el Campeonato en sub 13 y sub 15 y consiguió el Subcampeonato en la categoría mayor.