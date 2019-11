Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Las jóvenes tenemesistas pertenecientes a la Escuela Municipal de Catriel Manuela Pereyra y Priscila Jara , fueron citadas para el Campamento de Tecnificación y Evaluación de atletas que son parte del programa Olímpico de la Juventud Dakar 2022 .

Se convocan a 19 atletas ( 8 hombres y 9 mujeres ) de todo el país . Además se invitaron a 5 entrenadores para trabajar y acompañar a los convocados, el programa, está a cargo del Coach Nacional Oscar Roitman.

Los Convocados son :

CABALLEROS

TOMAS SANCHI MENDOZA MZA.

TOMAS SAAVEDRA MENDOZA MZA

SALVADOR MELLUSO LA PLATA BS AS .

TOMAS ROLLA FORMOSA FORMOSA

MARTIN ZAPATERO LEDESMA JUJUY

MATIAS FERREIRA CORDOBA CORDOBA

ALAN WEISS CAPITAL BS AS .

FRANCO VILLARUEL SAN RAFAEL MZA

DAMAS

MANUELA PEREYRA CATRIEL RIO NEGRO

GUILLERMINA RIOS MENDOZA MZA

YAEL RIOS METAN SALTA

FIORELLA BOCCONI RESISTENCIA CHACO

MAGDALENA VILLALBA FORMOSA FORMOSA

LUSMILA ESCOBEDO MAR DEL PLATA BS AS

CAMILA PEREZ MAR DEL PLATA BS AS

NAOMI MARIÑO CAPITAL BS AS

PRISCILA JARA CATRIEL RIO NEGRO .

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...