Gran Rally deportivo de la Joven Catrilense que desde el 5 de enero se viene preparando en doble turno junto a Tobías Pereyra en Catriel y también en Neuquén .

La Quíntuple Campeona Nacional dejó de ser promesa para ser una realidad, en esta oportunidad los torneos internacionales lo realizará sin su coach personal Cristián Pereyra

En el día de hoy jueves 23 de Enero , la Talentosa deportista Catrielense recibió una nueva convocatoria , esta vez, de la Federación Argentina para el Campamento Femenino de Talentos de Argentina , de este modo la Joven deportista perteneciente a la Escuela Municipal de Catriel , se ausentara más de un mes. Participará de diferentes competencias y entrenamientos fuera y dentro del país.

Este es el Rally deportivo de Manu : El 12 de febrero estará partiendo participar en Las Heras Mendoza del primer Gand Prix Nacional del 2020 , Torneo que se disputará del 14 al 16 de Febrero, Manu participara en 3 categorías sub 15 donde actualmente es la N° 1 del Ránking Nacional , Sub 18 donde es la actual N ° 12 y en mayores donde es la actual N° 5 del Ránking Nacional , también participarán Tobías (su hermano) , Priscila Jara y los Hermanos Ignacio y Santiago Serra .

El 17 de Febrero Manu partirá hacia Bs As al Centro de Alto Rendimiento CeNARD para participar junto a Abril Okuyama , Camila Pérez y Solange Pokorny todas de Bs As , del Campus de entrenamiento preparación para el programa Olimpico Dakar 2022. Manu se quedaría en Bs As y también participará en la convocatoria que llegó el jueves 23 del Campo de Entrenamiento femenino de la Federacion , donde también fue citada Priscila Jara de Catriel , dicha preparación Femenina se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo .

La deportista (Manu Pereyra) nuevamente se quedará en el CeNARD , ya que al día siguiente, o sea el 2 de marzo, partirá junto a Abril Okuyama , Naomi Mariño y Abril Iwassa todas de Bs As , en un vuelo directo a Lima Peru para participar del Campeonato Sudamericano Sub 15 , Torneo que se llevará a cabo del 4 al 8 de Marzo , donde Manu participará en 4 modalidades , equipo femenino , doble , doble mixto e individual .

Finalizado el Torneo Manu se quedará en Lima para participar de la Primera fecha del Circuito Mundial Sub 15 , torneo que se llevará adelante del 10 al 14 de marzo , Manu tendrá triple participación en las modalidades doble , equipo e individual . Volviendo a nuestro país el 16 de marzo. Fecha donde finaliza el Chállenger de Villa Carlos Paz, donde Manu no estará presente y si lo harán su hermano Tobías Pereyra , Priscila Jara , Ignacio y Santiago Serra y posiblemente Martín Olatte todos de Catriel Río Negro.

Es de destacar que los hermanos Ignacio y Santiago Serra , tambien participarán de los Selectivos Sub 11 y Sub 13 en Villa Carlos Paz donde se disputaran 8 plazas para integrar la Selección Argentina en ésas edades.

