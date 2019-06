Una muy grata noticias para el Tenis de Mesa Catrielense , tres jugadores citados al Cenard , para participar del segundo encuentro preparatorio para intentar Clasificar a las Olimpiadas Tokio 2020.

Manu Pereyra que ya no sorprende con su enorme presente en esta disciplina fue citada al Centro de Alto Rendimiento Deportivo, por ser la actual N°1 EN EL Ranking Nacional de las categorías Sub 13 y Sub 15, y la noticia va aún más allá, porque también fue citada por primera vez Priscila Jara que desde hace tiempo venía intentando ponerse a tono, y gracias a estar en el Ranking Nacional 6ta en SUB 13 y 10ma en SUB 15 , logró la convocatoria tan ansiada y merecida.

Por su parte Tobías Pereyra que también se ubica 1ro en el Ranking Nacional en SUB 13 y 10mo en SUB 15 será de la partida en esta preparación en el CENARD acompañando a sus coterráneas.



Excelente noticia para el Tenis de Mesa de Catriel, que demuestra día a día el nivel de sus alumnos, los Chicos citados viajarán el domingo 8 luego de participar del Provincial en Dina Huapi. Priscila lo hará desde el Aeropuerto de Bariloche, mientras que Manu y Tobías volarán hacia Buenos Aires desde el Aeropuerto Juan Domingo Perón de Neuquén.

