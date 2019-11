Esta semana LM Cipolletti reveló que Axel rechazó el pedido para someterse a una pericia psicológico, entorpeciendo el camino de la causa judicial en su contra. Desde Fiscalía indicaron que negarse era un derecho, y que no pueden obligarlo porque se necesita la voluntad de la persona para responder el cuestionario. Sin embargo, esa fue la primera pericia que le exigieron a la presunta víctima cuando denunció.

“En este tipo de delitos, la primera persona en ser peritada es la denunciante y no la persona que se denuncia; habría que rever eso en el sistema porque es absolutamente revictimizante. A través de lo que me fue pasando pude ver que no se preserva a la persona que denuncia. Es complejo el nivel al que se somete a la víctima. Si vos mañana haces una denuncia porque te robaron no te van a hacer una pericia psiquiátrica o psicológica, en cambio sí fuiste abusada es lo primero que hacen, incluso física, no importa el tiempo que haya pasado. Yo tuve que someterme a una pericia física 10 años después. Eso es sentido común para darse cuenta que es ridículo”, criticó la actriz que denunció penalmente a Darthes por violación.

Le preguntaron si tendría contacto con Axel, pero la actriz fue tajante en su respuesta: “No me interesa tener un diálogo con ellos. Sí con las pibas, con el movimiento de mujeres. Ahí tenemos mucho más para decirnos y para hacer”, expresó.

Antes de finalizar explicó que “ni siquiera vale la pena entrar en la lógica de una persona que es capaz de cometer los delitos de lo que se lo acusa. Si hay algo que no dudo es que confío en las mujeres que se animaron a denunciar”.