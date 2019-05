Catriel (C25N) “Voy a luchar por estos muchachos, no pueden perder su trabajo”. Dijo el Intendente Municipal esta mañana, tras mantener una reunión informal con un grupo de operarios de la empresa “Lihuen”, quienes llevan más de 10 días de reclamo por su pase a la empresa que ganó el nuevo contrato”. Denuncian que no les quieren reconocer los años de antigüedad.

En relación al tema, el jefe comunal expresó: “ya hable con Sebastián Caldiero (Secretario de Energía), él va a averiguar cómo viene el tema, lo importante es que los 38 operarios no se van a quedar sin trabajo”.

Se trata de 38 trabajadores de la empresa de servicios “Lihuen”, que tiene su base en calle Ing. Garro y La Rioja.

Los trabajadores fueron notificados de palabra que la empresa no renovaría trabajos en ciertas aéreas, donde las nuevas licitaciones le fueron otorgadas a la firma “EDVESA”. Esta última absorbería a los trabajadores, aunque les comunicó que no se haría cargo de la indemnización por los años prestados a “Lihuen”, perdiendo de esta forma no sólo dinero, sino también antigüedad laboral.

En diálogo con Radio “Alas 95uno”, los trabajadores dijeron: “hasta el día de hoy no tenemos respuestas, seguimos esperando, estamos a la deriva. Presentamos una nota ante el municipio, Concejo Deliberante y la legisladora provincial Viviana Germanier, para que intervengan las autoridades. Todos queremos que esto llegue a buen puerto, nadie se quiere quedar sin trabajo y queremos cobrar lo que es justo”.

“Edvesa” no ha instalado ni siquiera una base en Catriel, eso lo tienen que resolver las autoridades” – exigieron – .Recibimos aprietes de la empresa, nos sentimos extorsionados porque nos dicen que si cobramos nuestra indemnización no nos dan trabajo, y si nos dan el trabajo no podemos cobrar las indemnizaciones”, reclamaron.

“Si bien prestamos servicios para “Lihuen”, el patrón es YPF, ellos deben responder en el caso que la contratista no pueda hacerlo con sus empleados. No sabemos hasta cuando nos van a esperar en la Secretaria de Trabajo para que firmemos y hagamos la cesión de empresa, ninguno de los muchachos ha firmado. Seguimos siendo empleados de la empresa “Lihuen”, no nos han enviado telegrama de despido, todos los días nos presentamos en la base a cumplir horario” relataron.

“Hasta el día 22 tenemos los sueldos asegurados, luego de eso no sabemos lo que pueda pasar”, dijeron preocupados.

Por su parte, el intendente Johnston se entrevistó con los operarios y les llevó tranquilidad: “voy a luchar para que no se queden sin trabajo”, anunció en una entrevista con Radio “Alas 95uno”.

“Antes se los indemnizaba e iban a otra empresa, quedaban a cero en antigüedad, ahora se pasa la antigüedad, si la empresa al mes llega a echar a alguien lo tiene que indemnizar”, dijo en relación a este conflicto.

“Vamos a seguir charlando, con los gremios, con la secretaria de energía, para que ninguno de ellos pierda su fuente de trabajo. Voy a luchar por estos muchachos, hay algunos hace 25 años, otros 12 o 14 años de antigüedad no pueden perder el trabajo”. Aseguró el Intendente Carlos Johnston.

