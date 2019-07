Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Mudarse a una nueva casa es una experiencia que suele entusiasmar a la mayoría de las personas: decorar un espacio diferente, renovar los muebles y entablar relaciones con los distintos vecinos, puede ser muy satisfactorio. Sin embargo, rápidamente comienzan los problemas; nuestras pertenencias se convierten en una enorme montaña que no sabemos dónde ubicar y nos estresamos fácilmente. Ante estas situaciones, lo mejor es no entrar en pánico sino organizarnos para hacer frente a la crisis. En esta nota presentamos algunos trucos para mudarte y no morir en el intento:

Hacer una limpieza profunda

Antes de comenzar con la mudanza, lo ideal es aprovechar la ocasión para deshacernos de todas aquellas cosas que ya no necesitamos; ya sea ropa, elementos decorativos, fotografías o papeles que guardamos sin sentido, debemos revisar cada uno de estos artículos. Para reducir la cantidad de objetos que llevaremos a la nueva casa, lo mejor será eliminar aquellos que ocupan espacio en vano.

Realizar un boceto

Una buena forma de saber cuáles muebles nos harán falta en el futuro hogar y cuáles estarán de más, es realizar un boceto con la posible ubicación de los mismos. Es muy probable que las numerosas visitas que hayamos hecho a la nueva casa, nos proporcionen un buen reconocimiento de la misma antes de instalarnos en ella. De esta forma, pensar dónde podríamos colocar cada elemento y darnos cuenta si necesitamos algún mueble nuevo, no será nada complicado. En caso de tener que comprar varios artículos, lo ideal es adquirirlos durante el Hot Sale Argentina y aprovechar las cuotas sin interés.

No vaciar todos los cajones

Un truco que casi nunca tenemos en cuenta, consiste en no vaciar absolutamente todos los cajones de los armarios. ¿Para qué sacar cada uno de los objetos que guardamos allí, si luego los vamos a tener que colocar de nuevo? Aquellas gavetas que no contengan artículos pesados, es mejor no desocuparlas, sino transportarlas directamente al nuevo hogar. Así nos ahorraremos unos cuantos pasos y no perderemos nada en el camino.

Pintar antes de mudarse

En caso de tener la intención de pintar las paredes de la futura casa de algún color en particular, lo ideal es hacerlo antes de trasladar todos los muebles. Con el espacio aún vacío, llevar a adelante esta tarea será mucho más sencillo y consumirá menos tiempo. Además, realizar este trabajo con anticipación, será mucho más satisfactorio que si debemos hacerlo en medio de la mudanza.

Utilizar bolsas de basura

Por último, es recomendable transportar los artículos blandos en bolsas de basura. Si bien puede parecer poco glamoroso, ésta es una de las mejores formas de trasladar este tipo de cosas, dado que pueden servir para rellenar los huecos libres en el camión de mudanza. Colocar edredones, almohadas, ropa, peluches y otros objetos similares en bolsas de nylon, será mucho más práctico que guardarlos en cajas.

