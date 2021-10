Integrantes del Gabinete nacional que asistieron a un acto en Comodoro Rivadavia (Chubut), convocados por el presidente Alberto Fernández, vivieron un momento incómodo cuando un intendente criticó la falta de respuestas del Gobierno.

Se trató del jefe comunal de Trelew, Adrián Maderna, que se quejó ante los funcionarios nacionales y cuestionó especialmente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, antes de que la Casa Rosada cortara primero la transmisión.

Acto seguido, borraron esas imágenes de sus registros oficiales. “Nos cansamos de pedir y no llega”, sostuvo Maderna, después de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, propusiera escuchar a los participantes del Gabinete federal.

El intendente de Trelew reclamó a sus colegas del Frente de Todos que ese encuentro tendría que haberse llevado adelante en dicha ciudad, al considerar que de allí son los “principales candidatos” de Juntos por el Cambio en la provincia.

A continuación es que Maderna procedió a criticar la falta de respuestas por parte de la Administración Fernández frente a sus demandas: “He presentado carpetas en todos los ministerios: en Ambiente, en Obras Públicas. Todas se han recibido“.

“Tenemos carpetas también en Turismo. Con Matías Kulfas hemos estado y no hemos podido concretar“, sostuvo el jefe comunal para luego añadir: “También tenemos (un) gimnasio municipal, otro tipo de proyectos pero ninguno logra avanzar“.

Acto seguido ironizó: “Quizá mi forma de proceder no han sido los adecuados para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos. Esto no es crítica, no es enojo, pero si pedimos Kulfas que enfoquen en las pymes“.

También expresó, en relación a la situación social de la provincia: “Trabajamos con las organizaciones, hacemos peronismo. Pero tenemos un momento que es delicado y no sabemos hasta cuándo lo vamos a poder sostener“.

Luego, “Wado” de Pedro recogió el guante y dijo que son importantes los encuentros cara a cara con los intendentes “para verlos, para charlar, para decirnos las cosas con énfasis si hace falta”. “Vamos a cumplir, es un compromiso”, sentenció

Más tarde, el propio Fernández concluyó mirando a Maderna: “Estuve en la comarca cuando los tiempos eran difíciles. Acompañamos a la gente (…) Ahora vamos a ir a Madryn y solo nos queda Trelew; tenés que invitarme, la otra gran ciudad de esta linda provincia“.

Una vez finalizado el acto, el intendente habló sobre la repercusión que sus dichos tuvieron en las redes sociales: “No debería ser noticia que un Intendente reclame obras para su localidad. Mi compromiso absoluto es con el pueblo de Trelew“.

“Creo que el mejor aporte que podemos hacer al Frente de Todos es brindar nuestra mirada de cercanía, transmitir las problemáticas que escuchamos todos los días cara a cara con la gente. Estoy seguro que eso suma mucho a la reconfiguración del espacio”, finalizó.

