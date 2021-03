Los casinos online se han posicionado como uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la industria del entretenimiento digital. La evolución de su oferta ha sido espectacular, pasando de la simple adaptación de los tradicionales juegos de casino al desarrollo de nuevos productos y variantes propias. Dentro del apartado de nuevas propuestas, destaca a su vez el aumento en la demanda de juegos en vivo, en los que se combinan mecánicas innovadoras con la presencia de crupieres reales, en streaming, que interaccionan con el público y añaden un elemento de cercanía. Es lo que se conoce como “Live Casino”.

Es precisamente en este campo donde una empresa sueca se ha desmarcado de la competencia: Evolution Gaming, fundada en 2006, distribuye sus productos de Live Casino a la gran mayoría de los portales de juego online. En 2015 optaron por salir a bolsa mediante una IPO, y la jugada les funcionó muy bien. Los títulos de la compañía se ofrecieron a 80 SKU (851 Pesos) y, tras algo más de un lustro, en el momento de escribir estas líneas (marzo de 2021) cotizan a 1051 SKU (11.183 Pesos).

Los comienzos de esta tecnológica sueca se centraron en la producción audiovisual y en la creación de recursos técnicos que les permitiesen diversificar la oferta de sus títulos a varios operadores de servicios de juego online. Así, podían concentrarse en un sector muy específico, donde podían sobresalir sin tener que recurrir a grandes inversiones y sin participar de la competencia entre salas de juego online. Muy al contrario, esta competencia les beneficiaba, al posicionarse desde un principio como referentes del Live Casino. Así, en 2007 algunas de las principales marcas ya recurrían a sus creaciones; en 2009 multiplicaron por cuatro sus infraestructuras de producción, para adaptarse a unos compromisos que no paraban de crecer, y que incluían a la gran mayoría de operadores. Los casinos online habían llegado para quedarse, y Evolution Gaming estaba allí para aprovechar el tirón.

2010 fue el año en el que obtuvieron el reconocimiento generalizado del sector. Los EGR, los Oscar de la industria del juego online, premiaron su papel como proveedor de casino en vivo del año, galardón que repetiría durante diez años seguidos. Después, Evolution Gaming profesionalizó todavía más su catálogo y adaptó sus principales títulos a las exigencias de mercados regulados con un gran nivel de exigencia, como pueden ser el español o el italiano. Sus estudios de grabación se expandieron por diferentes países, al tiempo que su oferta no paraba de aumentar con juegos como Lottomatica Vegas Club o Three Card Poker. Su salida al parqué bursátil llegó el 20 de marzo de 2015, día en el que debutaron en el Nasdaq First North Premier (Estocolmo).

Evolution Gaming aprovechó el impulso que suponía la capitalización de su cotización en bolsa para mantenerse como el principal proveedor de juegos en vivo de casino online, pese al crecimiento de su competencia. Sus productos se mantenían entre los de más éxito, y supieron añadir novedades para que los juegos de ruleta en vivo que ofrecían figurasen entre los productos favoritos del mercado. Tal ha sido el éxito que incluso han llegado a superar a algunas de las versiones clásicas, aunque no fuesen capaces de desplazar totalmente a las partidas de ruleta online tradicionales.

Con nuevos fondos en su cartera, mantuvieron la política expansiva que tan buenos resultados les estaba dando. Abrieron su 7.º estudio en el Grand Casino de Bucarest, y siguieron incrementando y diversificando su cartera de títulos. Lightning Roulette recibió el galardón al Juego del Año en los EGR de 2018. En 2019 apostaron por adquirir una marca que les permitiese tener un mayor tirón entre las audiencias poco familiarizadas con la industria del iGambling, sumando la la marca Monopoly a sus activos. En 2020, la empresa sueca recibió el premio al Mejor Proveedor de Casino Online en los GGA.

A finales de 2020 saltó una nueva noticia a los medios: NetEnt, un gigante de las tragamonedas online, se fusionaría con Evolution Gaming. La Autoridad de Competencia UK dio el visto bueno al acuerdo, al igual que la de Malta, y los suecos pasaron a tener el 96,8 % de las acciones de NetEnt. Este coloso del sector está llamado a alcanzar cotas de mercado sin parangón dentro de la industria del entretenimiento digital, y todavía no ha alcanzado los 15 años de vida.