Neuquén – Los telegramas de despido o comunicando suspensiones comenzaron a llegar este miércoles, enviados por al menos tres de las principales empresas de servicio de la industria petrolera; esta situación ya fue denunciada por el sindicato que comanda Guillermo Pereyra, ante el ministerio de Trabajo, y estaba previsto, reuniones mediante, disponer el paro, este mismo día a eso de las 18, para el jueves a la mañana.

Pereyra, en Buenos Aires, tenía previsto una reunión importante para esta misma tarde; como también decidido seguir en la ciudad autónoma el jueves, para, por la mañana, reunirse con las empresas. Si todo evoluciona como se preveía desde distintas fuentes consultadas por este diario, el paro era prácticamente inexorable: en realidad, se está trabajando para que, en todo caso, afecte lo menos posible la producción en Vaca Muerta. En concreto, habrá “concentración de trabajadores en los yacimientos”. Comenzará, la medida de fuerza, a las 8.

La sensación, más o menos objetiva, es que todos conocen la situación y lo que se busca es reacción política ante la realidad del sector. En concreto, que el gobierno entrante despeje dudas y profundice en la senda de clarificar cuál será la senda, dentro de lo previsible siempre, que emprenderá en lo inmediato. Nadie puede alegar sorpresa o novedad alguna respecto del estricto presente.

Por lo pronto, hubo operarios que no pudieron ingresar a su trabajo este miércoles. La preocupación no es impostada para los trabajadores, sino muy concreta. ¿Cuántos hay en esta situación? No había cifras exactas. Algunos hablaban de 600, otros de más, otros de más de mil. El impacto y la medida sindical no tendrá que ver con las cantidades, sino con la calidad del asunto: se argumentará, una vez más, que no serán los trabajadores los que paguen el costo de los platos rotos por malas políticas nacionales.

