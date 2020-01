Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

La primera fecha se programó para este viernes 17 de enero. La segunda se cumplirá el 7 de febrero y la tercera el 21 del mismo mes, todas en el circuito del Motocross Club Neuquén.

Este martes por la noche hubo jornada de entrenamientos con gran participación de pilotos y según se estima se esperan mas de 70 competidores en esta primera fecha.

Categorías

Grupo 1 MX 1, 2 Intermedia Grupo 2 Máster A y Máster B

Grupo 3 FMX Máster C Grupo 4 Promocional

Grupo 5 65cc / 85cc Grupo 6 Minicross

Carreras

La final la largaran 18 motos x grupo y estos saldrán del entrenamiento clasificatorios (los 16 mejores tiempos del entrenamiento/clasificación) el club se reserva dos lugares para invitar a participar de la final

La serie dará 5 Ptos (1) 4 (2) 3(3) 2(4) 1(5)

La final dará (1)20 (2)15 (3)12 (4)11 (5)10 (6) (7)9 (8)8

Los puntos de la serie no sirven para el puntaje final de la carrera serán solo para el campeonato el que gana la final gana la carrera

No habrá copas/trofeos la premiación es para el Campeonato no copas ni premiación por carrera

Horarios

La inscripción será de 19 a 20,30 los días viernes

Todos los grupos entrenan 4 vueltas antes de la primera serie clasificatoria, después irán al partidor

De cada serie clasificatoria clasifican los primeros 9 para la gran final (Principiantes)

La reglamentación queda sujeta a modificación que serán informadas a la brevedad

