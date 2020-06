Después de que Alberto Fernández visitara La Pampa a principios de mes y deslizara allí la posibilidad de analizar el corrimiento de la barrera sanitaria, productores del sur del país salieron a criticar las declaraciones y expresaron su preocupación por la continuidad de los mercados.

“La existencia de la Zona Libre de Aftosa sin vacunación es un logro que le ha permitido a la Patagonia argentina exportar carnes a países que exigen dicho estatus para recibir la mercadería y abrir nuevos mercados, reportando importantes beneficios para la producción y los habitantes de la las provincias australes, así como el ingreso de divisas tan necesarias para la Argentina en estos difíciles momentos”, salió a responder la Mesa Ovina Nacional.

Es que en los últimos días crecieron las versiones en relación a una negociación entre Fernández y Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, que el mismo presidente de la Nación alimentó al afirmar que “consultaría” con ella la posibilidad de eliminar la barrera. “El tema me excede”, dijo, aunque agregó que, de todas formas, no ve con buenos ojos el hecho de que exista un cierre entre los territorios al norte y sur del Río Colorado. “No me parece una buena idea porque las provincias no tienen fronteras”, expresó el jefe de Estado.

Si bien el conflicto no es nuevo y desde La Pampa aseguran que esa frontera “dejó de ser un problema” con la aparición de otros mercados internacionales, desde el sur aseguran que la circulación de carne con hueso proveniente de los territorios al norte de Río Colorado “constituye una amenaza real y concreta a la seguridad sanitaria de esa región y pone en riesgo los mercados logrados”.

“Preocupa también que el Senasa y el Ministerio de Agricultura de la Nación no se hayan manifestado a favor de la conveniencia de no poner en riesgo al territorio argentino libre de aftosa. Respetar las restricciones a la circulación de carne con hueso entre las zonas con diferente estatus sanitario no significa, como se ha sostenido, que se generen aduanas o fronteras internas, sino simplemente sostener los logros obtenidos durante años de trabajo constante”, remarcó la Mesa Ovina, en respuesta a Fernández.

FUENTE: infocampo

