La política Rionegrina potenció sus especulaciones desde que conoció la decisión de la Corte Suprema, que resolverá el viernes 22 si el gobernador, Alberto Weretilneck, puede ser candidato el 7 de abril.

Fuera de ese microclima, las preguntas se multiplicaron entre los 545.000 electores que definirán en las urnas las próximas autoridades provinciales.

Después de establecer la fecha para su reunión de acuerdo, el segundo dato más relevante en el camino fijado por la Corte es la simultaneidad de los fallos sobre Río Negro y La Rioja.

El máximo tribunal dirá el mismo día si Weretilneck y su colega Sergio Casas pueden participar de sus respectivos comicios.

Y en menos de 24 horas, esa definición quedó atada a diversas interpretaciones, además de las versiones que surgieron desde el propio Palacio de Tribunales de Buenos Aires anticipando que ambos gobernadores verían frustrados sus proyectos de reelección.

Ante ese escenario confuso y contaminado por rumores, surge la necesidad de contar con respuestas precisas sobre los días por venir en el proceso electoral. Veamos:

1 – ¿Qué resuelve la Corte?

Un amparo presentado por el Frente para la Victoria contra la provincia de Río Negro. La oposición eligió este camino, descartando el recurso extraordinario federal ante el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, considerando que era una vía más rápida. Esa elección tuvo buen resultado, porque el máximo tribunal declaró la competencia originaria, considerando que estaban en debate los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional.

2 – ¿El caso de Río Negro es similar al caso de La Rioja?

Son análogos, pero no idénticos. En La Rioja se debate si el proceso de reforma de la Constitución impulsado por Casas es legal. En Río Negro está en discusión la oficialización de la candidatura de Weretilneck a partir de la interpretación de las limitaciones establecidas en la Constitución provincial.

3 – ¿La Corte puede modificar la fecha de las elecciones?

Se podría si el FpV hubiese incluido ese aspecto en la cautelar presentada junto al amparo. En el antecedente Santiago del Estero, del año 2013, se postergaron los comicios. Pero ese reclamo no fue formalizado, porque la cautelar del FpV fue sólo para retrotraer el proceso electoral al principio. Por lo tanto, la Corte no podría expedirse sobre el calendario electoral rionegrino.

4 – ¿Si no habilitan a Weretilneck y se confirma el 7 de abril como fecha de votación. ¿Qué plazos tiene Juntos para designar reemplazante?

El plazo es de 48 horas corridas. El 24 de marzo deberían tener designado nuevo candidato.

5 – ¿Cómo es el proceso para reemplazar un candidato?

Lo establece el artículo 152 del Código Electoral Provincial (Ley 2.431). Allí se indica que “si por resolución firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias, el partido a que pertenece podrá sustituirlo en el término de 48 horas, prorrogables por el mismo plazo a petición del apoderado partidario. En caso de tratarse de candidaturas unipersonales o de fórmulas, no produciéndose la sustitución, se tendrá por desistida la presentación. De no efectuarse la sustitución en el caso de listas, se procederá al corrimiento de las mismas de oficio”.

6 – ¿Weretilneck puede ser candidato a otro cargo electivo?

En principio no, porque la ley electoral habla de sustituciones “por resolución firme” y la lista de candidatos a legisladores de Juntos está oficializada, sin que ninguno de sus integrantes haya sido cuestionado judicialmente.

7 – ¿Qué pasa si el reemplazo surge de la lista ya oficializada de Juntos?

En línea con el punto anterior, al no existir una salida “por resolución firme”, correspondería el corrimiento ascendente de candidatos.

8 – ¿Puede un extrapartidario convertirse en el representante de Juntos?

Sí. Los partidos hicieron esa reserva en sus presentaciones ante el Tribunal Electoral Provincial. Esta singularidad es la que alimenta rumores sobre un eventual reemplazo por un dirigente de peso, que hoy no forma parte de ninguna de las listas oficializadas.

9 – ¿Alteraría el proceso electoral el corrimiento de un candidato a menos de dos semanas de los comicios?

Mucho, aunque por el momento nadie habla de la imposibilidad de llevar a cabo los comicios el 7 de abril. Por estas horas, en el Tribunal Electoral Provincial ya se están armando las 1.649 urnas, que deben distribuirse por todo el territorio. Esas cajas deben contener planillas, pero también dos boletas de cada partido. Si a último momento debe reimprimirse alguna, habrá que volver a sellar y reemplazar 3.298 boletas.

10 – Si hay nuevas boletas. ¿Quién las paga y cuánto cuestan?

Las paga el partido afectado. Dos fuentes partidarias indicaron que cada boleta cuesta entre 60 y 90 centavos (este año estará habilitado el color, por lo tanto serán más caras). Los partidos mayoritarios imprimen un mínimo de tres boletas por elector. Teniendo en cuenta que hay 545.695 habilitados, se estima que esa faena demandará entre 1,3 y 1,5 millones de pesos.

ANÁLISIS

La campaña de los espasmos

Río Negro no tendrá un gobernador surgido de una fuerte conexión entre sus propuestas y las preferencias del electorado.

Quien asuma el próximo 10 de diciembre será producto de una atípica campaña, marcada por los espasmos generados por media docena de escritos judiciales.

Los ánimos se alteran al ritmo de las sentencias y por eso -a 25 días de las urnas- ninguna acción proselitista despega. Sólo el gobierno, haciendo uso y abuso del Estado, se exhibe activo y oculta así parte de sus incertidumbres.

Weretilneck se mostró tranquilo, pero su entorno no tiene igual templanza y la sensación de estar enfrentando un escenario imprevisto fue notoria ayer en la órbita oficialista.

La Corte sorprendió con sus tiempos y formas. Pocos esperaban un fallo simultáneo a La Rioja y mucho menos una ola de rumores negativos emanados desde el propio Palacio de Tribunales.

Ahora vienen ocho días más de escasas certezas. A juzgar por los antecedentes, la sentencia final tendrá efecto paralizante.

El 23 empezará otra historia. Y habrá poco tiempo para decir todo lo que esperan los rionegrinos.

El plazo para responder desde Viedma

La Justicia Federal de Viedma cumplió con las instrucciones de la Corte Suprema y ayer trasladó al gobernador Weretilneck y a la Fiscalía de Estado de la provincia el requerimiento para que presenten un informe con sus argumentos ante el reclamo del Frente para la Victoria.

El plazo para entregar esos escritos vence a las 72 horas de la recepción, es decir que el sábado a la mañana ya deberían estar camino al máximo tribunal.

Cabe recordar que la Corte habilitó días y horas, para darle celeridad al proceso previo a su sentencia.

(Río Negro)