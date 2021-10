El ex gobernador de Río Negro y actual Senador Nacional, habló sobre Rafael Bielsa y su pedido por la libertad condicional del líder mapuche.

Alberto Weretilneck, expresó su repudio al pedido del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien dijo estar a favor de la libertad condicional de Facundo Jones Huala. “Lo que hizo fue validar la actividad de la RAM en la Patagonia”, afirmó el Senador Nacional.

En este sentido, Weretilneck aseguró que “lo que hizo no fue garantizar el derecho de defensa de un ciudadano argentino en el extranjero, sino que validó la actividad de la RAM en la Patagonia argentina”, y calificó la posición de Bielsa como “indefendible e inexplicable”.

Asimismo, remarcó que “hay una cuestión ideológica y política de enfrentamiento”.

Por otro lado, en diálogo con Cadena 3, el actual senador se refirió al grupo al que pertenece Jones Huala: “Acá estamos hablado de un grupo de personas que se denominan RAM, que tienen rasgos de violencia que la distinguen de otras comunidades”.

Además, agregó: “La RAM no reconoce al Estado argentino como tal. Para ellos, no hay propiedad pública ni privada y no reconocen autoridades de ninguna naturaleza. Toman distintas propiedades y las transforman en territorios y así llevan adelante sus acciones”.

Para finalizar, manifestó que los gobiernos provinciales y municipales tienen relación normal de vínculo con todos los pueblos originarios. “Pero la RAM no negocia, no dialoga. Este es un rasgo distintivo de ellos”.

