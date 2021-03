El senador nacional Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, criticó duramente a Martín Soria, flamante ministro de Justicia de la Nación, al señalar que el exintendente de Roca “es un violento, un improvisado y una persona sumamente agresiva“.

En diálogo con Radio La Red, Weretilneck indicó que Soria “con un cargo así, es capaz de provocar hechos gravísimos en la institucionalidad del país”.

“Es muy triste esto. A Soria lo conocemos bien. Mi percepción es que es una decisión del presidente, no que viene del ala de Cristina. Él nunca perteneció al kirchnerismo, al contrario, siempre los combatió y agredió”, analizó en la entrevista.

“Soria no está capacitado para el cargo- continuó el senador- no tiene formación y creo que no va a cumplir una buena tarea”.

“Si el presidente piensa lo mismo que Soria del Poder Judicial, es un problema muy grande para el país”, agregó el exgobernador rionegrino.

Minutos después de la entrevista el exmandatario provincial tuiteó: “Nada bueno puede surgir para la Justicia con Soria ministro: no tiene condiciones para desempeñar el cargo. Viviremos una de las etapas más oscuras de la relación interpoderes. Debemos estar atentos a la persecución a dirigentes opositores, periodistas y quienes pensamos distinto”.

ARABELA CARRERAS (Gobernadora de Río Negro)

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras lamentó la designación de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia. Al encabezar un acto en Luis Beltrán, la mandataria señaló que el exintendente de Roca “tiene cierta dificultades para un diálogo razonable o un diálogo pacífico”.

“Los niveles de violencia que ha manifestado Soria en su trato con todos los demás nos genera preocupación”, enfatizó Carreras, aunque se mostró respetuosa de la decisión de Alberto Fernández.

Son decisiones que debe tomar el Presidente, lo hace en función de su criterio y eso es respetable”, añadió.

En breve declaraciones a los medios, Carreras pidió que el flamante ministro “ponga en agenda los problemas que tiene Río Negro como, por ejemplo, los problemas de ocupaciones por parte de algunas personas muy violentas en la cordillera”.

“La cuestión de Mascardi debería estar presente en la agenda de este nuevo ministro”, exigió la mandataria.

