WhatsApp incorporó en las últimas horas una nueva herramienta para facilitar la experiencia de los usuarios. Se trata de un buscador de stickers, que agilizará su utilización en la red social de Facebook.

Para habilitar esa función, el usuarios debe descargar la última versión de WhatsApp que se encuentra disponible para Android e iOS.

PASOS.

El primer paso para utilizar el buscador de stickers es ingresar a WhatsApp. Luego, hay que abrir un chat cualquiera y dirigirse a la barra de texto.

A continuación, hay que ingresar al ícono de stickers y pulsar el botón de la lupa, ubicado en la parte inferior izquierda. Finalmente, hay que escribir alguna palabra clave para filtrar la búsqueda.

Por otro lado, también el usuario podrá elegir stickers dentro de una categoría predeterminada por el buscador. Están disponibles “Feliz”, “Amor”, “Triste”, “Enojado”, “Saludo” y “Celebración”.

🔍 You can now search stickers on WhatsApp 🔍

Need to say I love you? There's a sticker for that.

Need to say I know? There's a sticker for that too. pic.twitter.com/5lNzuOibVT

— WhatsApp (@WhatsApp) March 26, 2021