A raíz del congelamiento en el precio del crudo y los combustibles, la petrolera YPF tomó la decisión de pesificar los contratos de sus proveedores de servicios a 45,19 pesos por dólar, el mismo valor de referencia valor jado en el DNU 566.

La decisión afecta a decenas de empresas que a su vez tienen subcontratistas que también sentirán el impacto. Además, es

probable que el resto de las petroleras siga los pasos de YPF. Por lo tanto, la medida terminará abarcando a todo el sector.

El mismo viernes 16 de agosto, cuando el DNU salió publicado en el Boletín Ocial, el CEO de YPF, Daniel González, declaró

en una videoconferencia con inversores que el congelamiento le restará ingresos a la compañía por 120 millones de dólares

mensuales. Como consecuencia de ello, adelantó que se recortarían gastos en una cifra similar, aunque aclaró que no

estaba en los planes afectar las fuentes laborales ni la seguridad. Una manera de recortar esos gastos minimizando el

impacto sobre la inversión en los campos consiste en pesicar los contratos con los proveedores de servicios.

«Los efectos de la fuerte y repentina devaluación, el congelamiento temporal de los precios de venta de los combustibles,

la necesidad de mantener el abastecimiento y las restricciones en el mercado de gas, exponen a la compañía al riesgo de

generar un desacople entre sus ingresos y sus gastos. YPF procurará limitar el impacto generado por esta situación

adecuando su cadena de abastecimiento a esta realidad, priorizando la continuidad de los proyectos esenciales para el

crecimiento de la compañía con foco en la preservación de la actividad, la seguridad y el empleo», aseguró la compañía al

ser consultada este martes por EconoJournal.

La tarifa que jan las contratistas gura en pesos, pero varios de sus costos están dolarizados y se actualizan al tipo de

cambio ocial. Uno es el componente de amortización de equipos y otros son los insumos. YPF exigirá a partir de ahora que

esos costos dolarizados tomen como referencia un dólar de 45,19 pesos, pese a que, este martes, por ejemplo, el dólar

mayorista cotiza cerca de 56 pesos. En el caso de los insumos se aplicará no solo a los que se compren a partir de ahora

sino también a los que ya fueron facturados, pero todavía no se pagaron.

YPF tiene claro que contratistas como Schlumberger, Halliburton, San Antonio, Helmerich & Payne, Calfrac y AESA, entre

otros, amortizan sus equipos en el largo plazo. Por lo tanto, el argumento es que van a tener que acompañar durante los 90

días de vigencia del congelamiento. «YPF apunta a limitar la volatilidad cambiaria en los contratos que generan en el corto

plazo ganancias y pérdidas de oportunidad que no son razonables para inversiones de largo plazo. Con este n y mientras

permanezcan estas restricciones, la compañía adecuará los contratos de bienes y servicios en función del nuevo escenario

generado por el congelamiento de precios», remarcó la empresa.

EconoJournal había adelantado el 20 de agosto que las petroleras estaban evaluando esta posibilidad. Ese día se informó

que la devaluación había activado cláusulas gatillo que habilitaban a los proveedores a actualizar el valor de las tarifas.

“Son gatillos que obligan a las operadoras a rever los contratos cuando el peso devalúa más de un 3% o un 6%, según el

caso”, habían explicado desde una empresa de equipos torre. Sin embargo, la decisión de YPF elimina también la

posibilidad de avanzar con esa actualización.

Por último, YPF dejó abierta la posibilidad de revisar esta decisión si el gobierno introduce algún cambio en el

congelamiento jado hasta mediados de noviembre. «Estas medidas son de carácter extraordinario, revisables ante

cualquier iniciativa ocial que implique una adecuación de los precios de los combustibles, que tiene como única nalidad

mantener operaciones nancieramente sostenibles y, a través de un esfuerzo compartido, un trato equitativo entre toda la

cadena de abastecimiento mientras esté vigente el congelamiento de precios», concluyó.