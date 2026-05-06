25 de Mayo: Alfalfa de calidad rumbo a Emiratos Árabes

Un acontecimiento de gran magnitud y relevancia internacional pone a la producción de 25 de Mayo en el centro de la escena global. La reconocida firma Luis Arceo, líder en producción agrícola ganadera, celebra hoy un logro sin precedentes: la exportación de alfalfa a los Emiratos Árabes.

Este hito histórico fue posible gracias a un meticuloso trabajo que garantizó la excelencia del producto. Con la presencia de un fiscalizador de calidad, el cargamento partió con primer destino el puerto de Bahía Blanca, llevando la alfalfa local que ahora emprenderá un viaje transcontinental hacia su destino final.

En diálogo con nuestro medio, Adrián Barrios, Gerente de Luis Arceo, compartió la inmensa alegría de este suceso: «Es una satisfacción enorme llevar nuestra alfalfa de excelente calidad a un mercado tan exigente como el de los Emiratos Árabes, cumpliendo con todos los estándares de importación necesarios».

Barrios destacó las condiciones privilegiadas de la región: «Nuestra zona se caracteriza por tener excepcionales aptitudes climáticas, lo que nos permite desarrollar este cultivo mediante riego por pívot y obtener un producto de primera categoría».

Luis Arceo, con más de 20 años de trayectoria en la producción de alfalfa, reafirma su compromiso con la calidad y la innovación, consolidando a 25 de Mayo como un referente en el sector agrícola a nivel mundial.

Cabe destacar la importancia de las inversiones realizadas por capital privado, apostando al crecimiento del desarrollo agrícola y el empleo local.

Agradecemos al equipo de trabajo de dicha empresa, por permitirnos estar presentes en este momento tan importante para nuestra región, acompañando la producción local.

(AM900)