25 de Mayo: polémica por excesivo consumo de alcohol sin controles

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina volvieron a reunir a una multitud en el centro de 25 de Mayo, pero también dejaron escenas que generaron preocupación y un fuerte debate en la comunidad por el consumo de alcohol y los incidentes registrados durante la celebración.

Desde hace varios días, las autoridades municipales y la Policía trabajan de manera conjunta en la planificación de operativos de tránsito y prevención, con el objetivo de permitir que los vecinos celebren sin impedir los festejos, pero procurando evitar desmanes y situaciones de riesgo.

Tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra, el pasado martes, se registraron peleas e incidentes en distintos sectores céntricos que requirieron la intervención del personal policial para restablecer el orden.

Ante esta situación, el intendente Leonel Monsalve recordó que en la localidad continúa vigente la normativa de Alcohol Cero y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Además, llamó a la responsabilidad y a la conciencia de la comunidad para que los festejos puedan desarrollarse de manera pacífica y segura.

Los episodios ocurridos provocaron el repudio de numerosos vecinos, quienes señalaron que durante las celebraciones participan muchas familias y niños, que terminan presenciando situaciones lamentables, como personas consumiendo alcohol en la vía pública, arrojando cerveza y otras bebidas al aire, protagonizando peleas y, en algunos casos, realizando sus necesidades en plena calle.

De cara a la final de este domingo, el Municipio y la Policía prevén un operativo similar al de los últimos encuentros, con una importante presencia de efectivos policiales y agentes de tránsito, reforzando los controles para prevenir incidentes y garantizar que los festejos se desarrollen en un clima de respeto y seguridad para todos.

(Miguel Vilalblanca)