Dos violentos intentos de robo a jóvenes estudiantes de Catriel ocurrieron este jueves a plena luz del día en la zona céntrica. Los delincuentes, a cara descubierta, golpearon a los adolescentes para sustraerles los teléfonos celulares pero gracias a la intervención de los vecinos, no lograron su cometido.

Ante lo ocurrido, crece la preocupación en la comunidad catrielense por este tipo de delitos, , pero ahora sorprende y preocupa la impunidad con la que actúan los malhechores. Sus víctimas son por lo general adolescentes, y el objetivo son los teléfonos celulares.

PRIMER CASO

Sucedió este jueves alrededor de las 13 hs, Gianfranco, un joven de 18 años que padece síndrome de asperger, había salido de su casa ubicada en Barrio Santa Cruz rumbo al colegio, caminó tres cuadras por calle Irigoyen, se detuvo a atarse los cordones de las zapatillas y se acercaron un femenina mayor de edad y dos masculinos, la mujer le preguntó la hora y cuando el jovencito sacó su celular para responder, recibió un fuerte golpe en la mano para forzarlo a soltar el teléfono. En medio de la confusión del estudiante, la mujer comenzó a golpearlo con violencia en la cabeza. En eso una vecina observó lo ocurrido y comenzó a gritar para que dejen tranquilo al joven que aprovechó ese momento para tomar su teléfono y salir corriendo. Los delincuentes se retiraron como si nada hubiera pasado.

Adriana, la madre de Gianfranco, en diálogo con “Radio Alas”, manifestó: “estoy muy enojada, todo el mundo sabe lo que es mi hijo, lo que le costó salir de casa por su condición… me da mucha impotencia que pase esto. Él tiene 18 años, pero tiene la inocencia de un chico de 13, cuando llegó a casa me dijo ‘cómo le iba a pegar, si es una mujer'”.

“Lo que más me indignó es que le pegó y él no se iba a defender, porque no sabe defenderse… le golpeó su cabeza, y él está operado. Ayer cuando llegó me quedé paralizada y le agradezco infinitamente a esta señora que les gritó a estos delincuentes y después acompañó a mi hijo a casa, él no se quiso subir al auto por desconfianza”, relató la madre.

“Me comunique con otra mamá que le pasó lo mismo con sus 2 hijos, fueron los mismos delincuentes. Esto no puede seguir así, yo sé que no va pasar nada porque no le alcanzó a robar, pero lo tocó y eso no se lo voy a perdonar”, dijo indignada.

Adriana realizó una denuncia penal, “yo sé que no va a pasar nada, pero que se le sume una causa más”, remarcó.

“La policía actuó rápido, y la habían localizado, la mujer tiene antecedentes, es conflictiva, y en la comisaría me dijeron que no estaba en condiciones, había consumido alguna sustancia. Falta poco y parecemos Buenos Aires, no se puede salir a la calle, esto fue a tres cuadras de la casa”, concluyó enojada Adriana.

OTRO CASO

Con diferencia de una hora del primer hecho delictivo, pasadas las 14 hs, cerca de allí, en calle Clemente Zurita, Franco y su hermanita caminaban hacía el CET N° 7. Cuando el joven ve acercarse a dos sujetos en actitud sospechosa, no alcanzó a guardar el teléfono cuando uno de ellos lo enfrenta y entre insultos le dice que le entregue el celular, “dame el teléfono h… de p…”.

El jovencito se negó, con un brazo alcanzó a proteger a su hermana que miraba incrédula lo que estaba ocurriendo y con la otra mano protegió el teléfono que le había costado horas de estudio y sacrificio. Uno de los ladrones comenzó a golpearlo, primero le aplicó una trompada en la cara, luego en el estómago, Franco vio cómo su celular caía al piso y rápidamente se tiró para evitar que se lo sustrajeran. En eso, el violento delincuente lo seguía golpeando y arrastrando por el piso, hasta que una vecina gritó que iba a llamar a la policía, lo que generó la huida de los ladrones, que alcanzaron a robarle el reloj al estudiante.

Betty, la mamá de Franco habló con “Radio Alas”: “yo decidí publicar en las redes sociales lo que pasó, porque si no esto queda en la nada, mucha gente se comunicó conmigo porque les había pasado algo similar”.

“Es tanta la impotencia, yo mandé a mis hijos a estudiar y que en unos minutos venga un delincuente a golpearlos y querer robarles, genera mucha bronca” sostuvo.

Lo grave de estos dos casos es que aparentemente los mismos tres ladrones que abordaron al primer estudiante, luego de que la mujer haya sido aprehendida por la policía, los dos masculinos habrían sido quienes a la hora golpearon y quisieron robar otro teléfono al estudiante que iba con su hermana.

