Este domingo 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones generales. Pero, si no emití el voto en las primarias de agosto, ¿qué sucede?.

Todos los ciudadanos que se encuentren en el padrón como habilitados para votar en las próximas elecciones generales del 27 de octubre podrán emitir su voto aunque no lo hayan hecho en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

Si una persona figura en el padrón electoral y no votó en las PASO de igual modo tiene el derecho y la obligación de hacerlo en los comicios generales aunque no se haya justificado la inasistencia.

Por otro lado, quienes estén en infracción, no podrán hacer gestiones o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales o municipales hasta no regularizar la situación. Pero es importante destacar que si bien por no haber sufragado en las primarias le corresponde una sanción, no queda inhabilitado para emitir su voto en las generales.

La inasistencia para evitar ser sancionado debía justificarse ante la Secretaría Electoral que le corresponde según su domicilio dentro de los 60 días posteriores a la elección.

