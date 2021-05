La influencia de la tecnología en nuestra vida pasó de ser relativa a prácticamente absoluta. Si nos esforzamos, resulta difícil encontrar alguna costumbre que no se haya visto alterada por una versión digital de sí misma. Desde principios de este siglo a la

actualidad, el ritmo de progreso fue tal que seguramente muchas cuestiones aún no las hemos asimilado por completo e incluso desconocemos su existencia. Es por eso que en este artículo nos centraremos en algunos de los últimos inventos que, si no conoces, te convendría empezar a hacerlo.

Sin ningún tipo de dudas nos encontramos atravesando un momento histórico: la pandemia de Coronavirus. Si bien los tiempos son turbulentos, podemos sentir la tranquilidad de arribar, al menos, a algunas series de certezas o conclusiones parciales cuanto menos. A medida que la población mundial empieza a acceder a las vacunas, es momento de poner las barbas en remojo y analizar qué es lo que nos ha dejado este momento que sin dudas ocupará un lugar central en los manuales escolares del futuro. Por supuesto, lo primero que aparece en nuestra mente es la enorme importancia de las nuevas tecnologías.

¿Cómo hubiera sido todo este tiempo de aislamiento o medidas de prevención y restricción a la circulación sin la posibilidad de hacer videollamadas sencillas y prácticas con nuestros amigos y familiares? Plataformas como Google Meets y Zoom se han convertido en nuestras aliadas inesperadas, mientras que redes sociales como Twitch también tuvieron un gran impulso gracias las posibilidades que brindan: compartir video e imagen para sentirnos más cerca de nuestros seres queridos. En ese sentido, de acuerdo a diferentes estadísticas, se ha comprobado que la pandemia generó que muchas personas conocieran estas plataformas y pudieran retomar contacto con amigos que vivían en otros países.

Por otro lado, el mundo financiero es otra de las grandes áreas de la sociedad que se ha visto modificada por el aluvión tecnológico de estas décadas. En una economía capitalista y globalizada, el ritmo ya era más que acelerado, pero con la llegada de internet, todo cambió radicalmente. Pensemos por un minuto en el boom de las criptomonedas, en donde Bitcoin hoy es la gran estrella del momento. La posibilidad de operar e invertir desde cualquier lugar, en cualquier situación y en cualquier momento hizo mella en los sectores más jóvenes de la población, en el cual encontramos gran parte del núcleo de pequeños y medianos inversores. Siguiendo diversos estudios, los efectos económicos de la pandemia hubieran sido mucho más devastadores sin esta hiperconectividad financiera, sobre todo en el caso de las economías personales.

Para finalizar, podemos hacer referencia a nuestro acceso a bienes y servicios. ¿Quién compra algo sin antes haberlo buscando en línea? Las tiendas online están a la orden del día y son grandes responsables de que podamos encontrar lo que buscamos al mejor precio posible. En tiempos de pandemia, muchos negocios pudieron reinventarse, no solo salvando sus ingresos, sino que incluso pudieron mejorar de gran manera su performance.