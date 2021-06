“Este proyecto es inoportuno, es un impuestazo más”, manifestó la concejal de la oposición Elizabeth Cofre, esta mañana, en un álgido debate durante la sesión del Concejo Deliberante, donde finalmente por mayoría se aprobó la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular en Catriel.

Con 6 votos a favor y dos en contra, el deliberativo local aprobó por mayoría el proyecto para implementar el Sistema de Estacionamiento Medido, con la objetivo de avanzar en la proyección de ordenar el tránsito vehicular en la zona céntrica, comenzando con un periodo de concientización y educación de las normas establecidas en la ordenanza.

El voto positivo fue por parte del bloque de concejales (JSRN – Movic) Mario Figueroa, Marcela González, Nancy González, Roberto Lezcano, Marcos Molina y de Ernesto Acébal del Movimiento Patagónico Popular, y por la negativa la concejal del MPP Elizabeth Cofre y Liliana Muñoz por la banca del pueblo.

DEBATE

Durante el tenso debate que se vivió en el recinto Elizabeth Cofre argumentó: “muchas veces los he acompañado en las sesiones en muchos proyectos, pero esto de verdad me causa asombro, tocar el bolsillo del bolsillo hoy en un proyecto que viene de marzo y hace 10 años que se viene trabajando con cuestiones de ordenamiento de tránsito”.

“Le están dando súper poderes al ejecutivo donde no sabemos cuál es la tarifa y quién lo va a incorporar, no sabemos quién va a ser la autoridad de aplicación, se lo dejamos al ‘gran ejecutivo’, que ellos definan y digan… ¿y nuestra responsabilidad como concejales?, ¿nuestra responsabilidad de escuchar al vecino?”.

“Tenemos que confiar en un ejecutivo que en más de una oportunidad no ha hecho las cosas bien en esta gestión. Es un impuestazo más, no hay una tarifa social aplicada en ese proyecto”.

“Si se va a implementar de a poco, ¿para que lo sesionamos hoy?, no es una necesidad, hoy la gente no está en condiciones de pagar un impuesto más. Este proyecto es inoportuno, hoy no es el momento”, sostuvo la edil del MPP.

Por su parte la concejal de JSRN – Movic Marcela González acusó a Cofre de transmitir información errónea. “Sabemos que esto lleva un proceso, no está estipulado que mañana entre en funcionamiento y luego comenzar a implementarlo. Hoy no queremos tocar el bolsillo de los vecinos, esto es un paso para que el ejecutivo vaya trabajando y organizándose”.

PROYECTO

Entre los considerandos aduce que corresponde establecer un sistema de estacionamiento medido por tiempo y pago en el área centro, como una herramienta más de las políticas de ordenamiento de tránsito.

En el 2012 se aprobó en la legislatura municipal el proyecto de estacionamiento medido que incluía una prueba piloto, donde se determinó que todavía faltaban mejoras y realizar una fuerte concientización vial.

Se plantea realizar, previo a la puesta en marcha, un período educativo un vez que se encuentre colocada la cartelería y señalización correspondientes.

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO TARIFADO

– Perímetros marcadas y pintados de color blanco en el cordón de las aceras e identificados por cuadra, que permiten distinguir los lugares disponibles para estacionar.

– Posibilitará la gestión de pago, de manera diaria, semanal o mensual.

– El Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación encargada del control y funcionamiento del sistema.

CALLES CÉNTRICAS DONDE SE APLICARÁ

– Av. San Martín, desde Chaco hasta la intersección de Av. Roque Saénz Peña

– Av. General Enrique Mosconi y Av. Hipólito Irigoyen

– Av. General Roca, desde calle Ing. Garro hasta Hugo Sosa

– Entre Ríos, entre Ing. Garro hasta Hugo Sosa

– Formosa, entre Hugo Sosa hasta Ing. Garro

– Jujuy, entre Hugo Sosa hasta Ing. Garro

– La Pampa, entre Clemente Zurita hasta Ing Garro

– La Rioja, entre Clemente Zurita hasta Ing. Garro

– Mendoza, entre Clemente Zurita y Av.San Martín

– Misiones, entre Clemente Zurita y Av. San Martín

– Clemente Zurita, desde Av. Chubut hasta Av. Mosconi

– Av. Chubut, entre Clemente Zurita hasta Ing. Garro.

Se prevé realizar una campaña de concientización y un período educativo a cargo de la autoridad de aplicación, solo en Av. San Martín, entre calle Formosa y La Rioja, para luego ir implementado en el resto de las arterias.

Con respecto a los propietarios de propiedades privadas con garaje se les permitirá que señalicen portones e ingresos con los respectivos dominios. A los propietarios sin garaje se les ofrecerá una tarjeta personalizada

También se autorizará a los profesionales médicos a estacionarse para efectuar atenciones de urgencia. Deberán colocar en el parabrisas de sus vehículos una tarjeta identificatoria que otorgará la Municipalidad de Catriel, que caducará el 31 de diciembre de cada año.

El horario del estacionamiento tarifado será de lunes a viernes de 8 hs a 13 hs y de 17 hs a 20 hs. Los días sábados, domingos y feriados será no tarifado.

La tarifa técnica del servicio de Estacionamiento Medido será propuesta por el Poder Ejecutivo Municipal e incorporada la ordenanza fiscal que es aprobada por el Concejo Deliberante cada año.

De los ingresos provenientes del sistema de estacionamiento medido, un porcentaje se debe destinar a la conservación y mantenimiento de las calles afectadas.

10 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...