DestacadasLOCALESNOTICIAS

Catriel: intentaron robar cables incendiando la línea eléctrica

C25N
1 Minutos de lectura

Este lunes pasado el mediodía una vecina que circulaba en una calle paralela a la Ruta 151 camino al Parque Industrial denunció el incendio de un poste que sostiene la línea de media tensión. Lo que la vecina desconocía, es que se trataba de una maniobra para derribar la línea y robar los cables.

Hasta el lugar llegó rápidamente personal Municipal y la Policía quienes  sofocaron las llamas y abortaron el robo de varios metros de cable lo que hubiera perjudicado a un gran sector de vecinos,  parque industrial y Frigorífico.

De los responsables de la maniobra nada se supo.

En esa zona,  (a unos cinco kilómetros del radio urbano), los delincuentes derriban los postes y incendiándolos o con motosierra ocasionando un gran perjuicio por la falta de energía hasta restablecer el servicio.

logo alas

Comparte este artículo
No hay comentarios

SÍGANOS

Escuchar FM ALAS95.UNO
Farmacias de Turno
El tiempo
17°C
Catriel
nubes
17°_17°
40%
4 km/h
Mar
19 °C
Mié
20 °C
Jue
16 °C
Vie
15 °C
Sáb
11 °C

También te pueden interesar